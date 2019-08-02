“الطقوس اليهودية” في البترا.. الأردنيون غاضبون والحكومة تحقق!

عمان- الغد- عبر أردنيون اليوم الجمعة، عن غضبهم الشديد؛ نتيجة قيام مجموعة من الإسرائيليين بممارسة طقوس يهودية في مقام النبي هارون عليه السلام في منطقة البترا جنوبي الأردن، بالتزامن مع توعد الحكومة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستفزت مشاعر المواطنين، قيام مجموعة من الإسرائيليين بأداء طقوس دينية يهودية في المقام، وقد أدخلوا معهم أدواتهم ورموزهم الخاصة وكتب التوراة، بالإضافة إلى أبواقهم.

وكان وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، قرر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، على إثر ذلك؛ إغلاق المقام وتسليم مفاتيحه إلى أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأيّ زائر من دخول المقام إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة.

وأعلن بيان صادر عن الوزارة كذلك، أنّها “ستقوم بفتح تحقيق حول ما حدث ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام”.

إلى ذلك، طالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “بمحاسبة المسؤولين عن السماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى المقام وممارسة طقوسهم الدينية”.

وأشاروا إلى أنّ “الحادثة خطيرة ويجب الوقف ضدها بحزم”، متسائلين في الوقت نفسه عن “سر الاهتمام اليهودي بمنطقة البترا في هذا الوقت، خصوصاً أن الحادثة تزامنت مع ما أثير حول فيلم (جابر) وما أشيع عن أحقية اليهود فيها”.

وقال أحمد الوزني على فيسبوك: ” طالمأ ان الاحتلال الصهيوني لا يسمح لنا الدخول إلى فلسطين فكيف الحكومة الأردنية تسمح إلى الشرذمة الصهيونية تدخل إلى المملكة”.

وعلقت هالة بشير على “تويتر”: “يعني ما حدا درى عنهم وقدر يجي يمنعهم ويوقف الطقوس (قمة المسخرة) بس بما أنه مسموح لهم يدخلوا كسياح ما عندك حجة تمنعهم من أداء طقوسهم الدينية”.

وقالت أم مؤمن: “عملو حالهم أغلقوا المقام وممنوع دخول اَي شخص إلا بتصريح من وزارة الأوقاف، على عينك ي جاره بكرا حكومتنا بتعطيهم التصريح”.

وكتب سفيان الحاج: “ياجماعة بلاش يحكولنا بكره انو تابع لأرض الميعاد”.

وعلق محمد الدرادكة: “هاي خطيرة عبلدنا اتمنى انهم يمنعوهم لانو بكره بقلك البترا النا والنا حق وين المسؤولين هذول يهود يعني خبيثين”.

ورد حبيب الغول على بعض المعلقين بالقول: “إلي بقول هاي طقوس وعادي جرب روح صلي بالأقصى… وتعال أعطينا رأيك من جديد”.