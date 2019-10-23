الطلاب العرب تضاعفوا خلال عقد والفوارق ما تزال واسعة

هآرتس

شيرا كبري عوفاديا

23/10/2019

عدد الطلاب العرب في مؤسسات التعليم العالي في اسرائيل تضاعف في غضون عقد، ولكن ما تزال هناك معيقات امام اندماجهم في المؤسسة الاكاديمية وفوارق كبيرة مقارنة مع المجتمع اليهودي. حسب معطيات مجلس التعليم العالي التي نشرت أمس فإن نسبة الطلاب العرب ارتفعت من 10 % في العام 2008 (24 ألف طالب) الى 18 % (51 ألف طالب) في السنة الدراسية الحالية. مع ذلك، في بحث نشره الاسبوع الماضي قسم الاقتصاد الرئيسي في وزارة المالية تبين أن المعطيات هي مضللة، فصحيح أن نسبة الطلاب العرب تقترب من نسبتهم في السكان (20 %) ولكن نصيب السكان العرب في الاعمار ذات العلاقة للاندماج في التعليم العالي بعمر 20 سنة بلغ 30 % تقريبا.

وأظهر كذلك أن هناك اخفاقات في استيعاب شباب الوسط العربي بمؤسسات التعليم العالي في اسرائيل ونسبة التسرب مرتفعة، وأن هناك فجوات كبيرة بين الرجال والنساء، وأن هناك توجها آخذا في الازدياد لشباب عرب يتوجهون للدراسة في الخارج، اساسا في مناطق السلطة الفلسطينية.

وحسب البحث، الشباب العرب يتسربون من التعليم بنسب مرتفعة بشكل خاص: فبين 100 طالب عربي يبدؤون التعلم في جهاز التعليم العالي في اسرائيل، نحو 14 منهم يتسربون في السنة الاولى، وفي اوساط النساء العربيات من بين 100 طالبة 7 طالبات يتسربن في السنة الاولى ومعطى مشابه للطالبات اليهوديات (6 %) والطلاب اليهود (9 %). مع ذلك في السنوات الاخيرة هناك انخفاض في نسبة تسرب الطلاب العرب، ضمن امور اخرى، بفضل برامج طورها مجلس التعليم العالي لمرافقة الطلاب في سنواتهم الاولى في الحياة الأكاديمية.

كما أن البحث الذي اجراه الاقتصاديون يدل على فجوات كبيرة بين الرجال والنساء: 23 % من النساء العربيات، في جيل 20 – 24، كن يستحقن اللقب الاول في العام 2017، مقابل 9.7 % من ابناء جيلهن الشباب. صحيح أنه في اوساط الشباب العرب بدأ توجه تحسن خلال السنين، لكنه معتدل جدا: في العام 2000 توجه للتعليم العالي 7.6 % منهم. وفي اوساط النساء العربيات التغير بارز – اقل من 10 % من النساء العربيات توجهن للتعليم العالي. وفي اوساط النساء اليهوديات (لا يشمل ذلك المتدينات) في نفس الجيل المعطى يبلغ 65 % تقريبا، وفي اوساط الشباب اليهود (لا يشمل الحريديين ايضا) في نفس الجيل المعطى يبلغ 50 %.

وفي اوساط الشباب يسود الرأي القائل بأن التعليم العالي لا يؤدي الى صدارة اجتماعية”، قال باحث في التعليم العربي هو الدكتور أيمن اغبارية من جامعة حيفا. “الشاب العربي ينظر حوله ويرى أبناء جيله يذهبون الى العمل مبكرا في جيل 18 – 19، والتعليم يعتبر عاملا معيقا. من لا يتوجه الى التعليم العالي عمليا، يظهر عدم ثقة بالنظام”. هذا الامر ينبع، ضمن امور اخرى، من أنه في الوسط العربي فان الشباب هم المعيلون الاساسيون (حسب معطيات تقرير مراقب الدولة من العام 2016 فان نسبة التشغيل في اوساط الشباب العرب أكبر بكثير مقارنة مع النساء)، وهم يتوجهون الى المهن التي يمكن كسب الرزق منها في سن صغيرة. وحسب تقرير المراقب 60 % من الشباب العرب يعملون في مهن لا تقتضي بالضرورة التعليم الاكاديمي مثل البناء والزراعة والتجارة والصناعة.

وتبين من تقرير وزارة المالية بأن الكثير من الشباب العرب يتوجهون للتعلم خارج اسرائيل. حتى العام 2018، 20 % من الاكاديميين العرب درسوا في الخارج، مقارنة مع 5 % من الاكاديميين اليهود. وحسب المعطيات التي جمعها الدكتور قصي الحاج يحيى من كلية “بيت بيرل” والدكتور خالد عرار من كلية سخنين، فان معظم الطلاب العرب في اسرائيل الذين يدرسون في الخارج يتوجهون الى الجامعات في الاردن وفي مناطق السلطة الفلسطينية.

النجاح الاكثر اهمية الذي يتفاخر به مجلس التعليم العالي هو عدد الطلاب العرب المسجلين للقب الثاني الذي قفز من 2855 (6 %) قبل عقد الى 9247 (14 %) في السنة الدراسية الماضية – اكثر من ثلاثة اضعاف. هذا ارتفاع يثير الانطباع، لكن في هذه الحالة ايضا ما تزال هناك فجوة بين عدد السكان وبين تمثيلهم في اروقة الاكاديميا. في اللقب الثالث الفجوة بارزة أكثر: نسبة طلاب الدكتوراة العرب أقل بصورة كبيرة من نصيبهم من بين السكان، 7 % من بين الطلاب الذين يدرسون للقب الثالث.

“عدد الطلاب هؤلاء ما يزال لا يحدث تغير نوعي”، قال اغبارية. “الارتفاع في عدد الطلاب يتعلق بازدياد عدد الكليات، التي زادت عدد الحاصلين على اللقب الاول. ولكن اذا نظرنا الى معايير نوعية البحث والاندماج في وظائف اساسية في مؤسسة الاكاديميا نكتشف أن هناك مشكلة”.

ومن اسباب صعوبة الاندماج في التعليم العالي يمكن أن نجد الكثير منها قبل الدخول الى بوابات الاكاديميا ومنها أن الفجوة بين اليهود والعرب في جهاز التعليم الاسرائيلي تنعكس في الامتحانات الدولية التي يتم اجراءها كل بضع سنوات في اسرائيل ففي امتحان الفيزياء، الذي يفحص التوجهات في الرياضيات فان الفجوة بين المجموعتين السكانيتين تبلغ 100 نقطة بالمتوسط. “من المعتاد تفسير فجوة الـ 30 نقطة في الفيزياء بأنها تساوي سنة تعليمة واحدة”. الباحثون كتبوا، ومن هنا الفجوة بين اليهود والعرب تساوي ثلاث سنوات تعليمية. ايضا في امتحانات “الميتساف”، الفجوة بين المجموعتين بارزة.

صحيح أن نسبة الناجحين في البغروت ارتفعت في السنة الاخيرة في الوسط العربي، الآن هي 64 % مقابل 45 % قبل عشر سنوات. ولكن في المقابل ارتفع ايضا في اوساط السكان اليهود الذي فيه نسبة الناجحين في البغروت هي 80 %. الفجوة بين المجموعتين تقريبا لم تتقلص خلال السنين. “بدون تقلص الفجوة بين العرب واليهود في مراحل التعليم المبكرة فإنه من غير المعقول أن نتوقع تقلص جوهري في نسبة الاندماج في الاكاديميا”، كتب الاقتصاديون الذين اجروا البحث في وزارة المالية، زئيف كرين ونجيب عمارين.

مع ذلك، في كل ما يتعلق بمجالات التعليم والمؤسسات التي يتوجه الطلاب اليها، لا توجد فجوة كبيرة بين العرب واليهود، فنسبة من يتعلمون في الجامعات متشابهة وتبلغ 40 % من بين اجمالي الطلاب. الفرق الكبير بين المجموعتين هو في نسبة الطلاب في كليات التعليم: 21 % من العرب مقابل 13 % من اليهود. ايضا التوزيع بين مهن التعليم متشابهة جدا بين المجموعتين السكانيتين، ايضا في المجتمع العربي يتضح توجه ترك العلوم الاجتماعية والحقوق، والانتقال لدراسة الهندسة والرياضيات وعلوم الحاسوب.