الطلبة بالمراحل الأساسية.. “استراحة” عام ونصف تحتاج لأنشطة تفاعلية تكسر الجمود

ديمة محبوبة

عمان- لم يكن الانقطاع عن التعليم الوجاهي لما يقارب عاما ونصف سهلا على الطلبة، خصوصا لمن هم في المراحل الأساسية، إذ إن الطفل في هذا العمر يكون متعلقا بوالديه، ولا يستوعب بالأصل فكرة الانفصال عنهما واختيار عالم جديد داخل أروقة المدرسة.

ومع انتشار جائحة كورونا، وتحول التعليم من وجاهي لـ”الكتروني”، اعتاد هؤلاء الصغار التواجد معظم الوقت برفقة الآباء ومشاركة الواجبات المدرسية البسيطة برفقتهم، وكأن هذا الحال والدراسة عن بعد باتا أساسيين بالنسبة لهم.

والآن، ومع عودة التعليم الوجاهي، ويسبقه في المدارس برنامج الفاقد التعليمي، لتعويض الطلبة عما فاتهم من مواد دراسية أساسية، يشعر الطلبة من صغار السن بخوف وقلق ورهبة، من العودة لنظام دراسي داخل صفوفهم، لم يكونوا قد اعتادوه بعد، إذ إن الجائحة كانت سببا في تغيير أنماط عديدة في تفاصيل حياتهم.

ومع انقطاع الطلبة عن مدارسهم، والابتعاد لفترة طويلة عن محيط الأصدقاء، لاحظ الكثير من الأهالي ازديادا في منسوب قلق أطفالهم، ورهبة في العودة من جديد، وتحديدا من هم بمرحلة الروضة والصفوف الابتدائية من الأول حتى الثالث.

تقول الأم لميس إن ابنها صارحها خلال ذهابهما في اليوم الأول إلى المدرسة، بأنه يشعر بالخجل الشديد، وهو قلق من أن أصدقاءه سيتذكرونه أم لا، سيلعبون معه أم لا، وكيف عليه أن يتصرف حينما يلتقون معا بعد مرور عام ونصف.

حاولت الأم أن تخفف من ضغط وتوتر طفلها، وأن تشجعه وتحفزه، بأن الأيام المقبلة ستكون أجمل، وسيستعيد صداقاته من جديد، ويستمتع بتفاصيل المدرسة والدراسة في الصفوف، والتعرف إلى المعلمين الجدد، والتفوق بكل ما يقوم به.

في حين أنها شعرت بالسعادة حينما أخبرها ابنها الذي يدرس في الصف الثالث، أن فرحته كبيرة، وتفاجأ عند دخوله إلى الصف، وجميع الطلاب يهتفون باسمه، حتى ردود فعل المعلمة وترحيبها به بمجرد دخوله وتعرفها إليه كانت بمثابة كسر للجليد وتبديد مشاعر الخوف والقلق والخجل التي انتابته في البداية.

علياء إحدى مربيات الصف الثاني الابتدائي، تبين أن خطة إدارة المدرسة كانت تقوم على الاستفادة من يومين ضمن الفاقد التعليمي لإعادة بناء جسور الصداقة والتعاون بين الطلاب والطالبات، لافتة الى أن الطلبة في هذا الصف لم يتعرفوا إلى زملائهم إلا عن طريق دراسة “الاونلاين” وفتح الكاميرات، ويتوجب بناء روابط جميلة وقوية ومتينة بينهم، وتبديد المخاوف.

وتذهب المرشدة التربوية رائدة الكيلاني إلى أن الوضع الطبيعي وقبل هذا الانقطاع، كان الكثير من الأهالي يعانون خوف أطفالهم من المدرسة وعدم رغبتهم بالذهاب إليها، خصوصا في السنوات الأولى من الدراسة.

وتستذكر أنها كانت تواجه الكثير من هذه المشكلات، ويحتار الأهالي كيف يتعاملون، إذ يخطئ بعضهم في التعامل السليم مع الموقف، وتكون النتيجة بأن يصبح الصغار أكثر خوفا ونفورا من المدرسة.

وعن الأسباب التي تجعل الطالب عادة يخاف المدرسة، تقول الكيلاني إن التنشئة الاجتماعية لدى بعض الأهالي في التعامل مع المدرسة بمرحلة مبكرة من حياة الابن تظهر أنها أشبه بـ”العقاب”، على سبيل المثال “إن لم تسمع الكلام أو تقوم بهذا الفعل سأحبسك بالحضانة أو المدرسة”، ما يجعله دائم الخوف باعتقاده أنه مكان للعقاب.

كذلك تزداد المخاوف بسبب ما يسمعه الأبناء من الأهالي، تحديدا عن جائحة كورونا مع التحذيرات المستمرة بالابتعاد عن الاختلاط وأماكن التجمعات أو اللعب المباشر، لتصبح المدرسة لهم أشبه بمكان للمرض، إذ ينبغي على الوالدين اختيار الكلمات المناسبة من دون ترهيب الصغير.

وتضيف الكيلاني أن مخاوف هذا الجيل وما عاشوه من تجارب تجعل العودة إلى المدرسة، أمرا صعبا بالفعل ومقلقا، مبينة أن الدور الرئيسي على المعلمات والمعلمين ومربي الصفوف والمرشدين النفسيين بكسر الجمود وتفاعل الأطفال بنشاطات لا منهجية، وبناء علاقات جيدة معهم ومع أقرانهم في الصفوف.

وتؤكد أن الفاقد التعليمي مهم جدا وضروري لمواكبة ما فات الطلبة، لكن أيضا من المهم تخفيف حدة القلق والخوف الذي يسيطر عليهم.

ومن جانب آخر، يؤكد التربوي د. محمد أبو السعود أن جلوس الأطفال فترة طويلة على شاشات التلفزيون وألعاب الفيديو، والتعامل مع التعليم بأريحية بعيدا عن الالتزام كما ينبغي بالحصة في وقتها المناسب، جعل بعض الطلاب يحققون حلمهم بالذهاب إلى المدرسة وهم جالسون في بيوتهم، يعيشون الراحة بشتى أنواعها.

ويتحدث أبو السعود أن هناك أسبابا أخرى تجعل الطفل كارها وخائفا للمدرسة، كالغيرة من الأخ الأصغر الذي ما يزال في البيت، أو اعتقاده أنه إن ذهب إلى مدرسته لن يجد فيها الرعاية السليمة وما يحتاجه من اهتمام كما هو في البيت.

اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة، يؤكد أن الطلبة بحاجة ماسة إلى إعادة ترابطهم مع مدارسهم وزملائهم وأصدقائهم ومعلميهم، فالطفل تحديدا خبراته ما تزال قليلة ولم تتشكل، ولم يكون بعد صداقات طويلة الأمد ومتينة، فكل شيء يكون مختلفا عليه ما بعد الانقطاع، ويشعر أن التجربة الجديدة ستكون صعبة عليه.

ووفق مطارنة، على الأهالي التمهيد للأطفال عن كيفية العودة للمدرسة، والتحدث عنها بإيجابية باستمرار، وذلك في محاولة لتبديد الخوف والقلق أو الخجل من أولى خطوات العودة بعد انقطاع طويل.