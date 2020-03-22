الطلبة يباشرون تعليمهم بعد تفعيل منصة “درسك”

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عمان – باشر صباح اليوم جميع الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية وسلطاتهم التعليمية تلقيهم تعليمهم عن بعد، وذلك بعد أن فعلت وزراة التربية والتعليم منصة التعليم الالكتروني “درسك”، والقنوات التلفزيونية.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لنظام التعلم عن بعد في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس کورونا.

وكانت الوزارة بدأت منذ الثلاثاء الماضي في بث دروس متلفزة لطلبة التوجيهي على القناة الرياضية و اقتصر البث انذاك عليهم، لحين ان يتم تفعيل منصة “درسك” والتي فعلت رسميا اليوم ليتمكن الطلبة من الصف الأول وحتى الثاني عشر من تصفح المحتوى الإلكتروني على المنصة للفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن عدد الطلبة الذين دخلوا للمنصة حتى كتابة الخبر واستفادوا من محتواه بلغ 389328 طالب وطالبة شاهدوا نحو 570200 حصة دراسية مصورة.

وأضاف في تصريح ل”الغد” امس ان مدة الحصة المتوفرة على منصة تتراوح بين 15 إلى 25 دقيقة.

واكد النعيمي ان المحتوى يومي للمنصة سيكون متغيرا ولن يبقى لليوم التالي اي نفس مبدأ ان غاب الطالب عن مدرسته فإن الحصص لن تعاد له وذلك لأسباب تنظيمية الا ان الطالب سيتمكن من حضورها لاحقا من خلال الاعادة التي ستكون في نهاية الاسبوع في أيام العطل على المنصة وقنوات التلفزيونية.

واشار الى النعيمي ان اطلاق المنصة جاء لضمان حق الطلبة في التعليم، وفي اطار حرص الوزارة على استمرار التعليم دون توقف خلال فترة تعليق الدراسة في المدارس في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

ودعا النعيمي الطلبة الى متابعة دروسهم والتخطيط لها مسبقا مع اولياء الامور، الذين يقع عليهم دور كبير في هذه المرحلة في متابعة تعلم ابنائهم وتنظيم الجداول الدراسية الخاصة بهم واستكمال حل واجباتهم الدراسية.

واشار النعيمي الى ان المحتوى الالكتروني للمنصة، يضاف الى الدروس التي تبث ايضا على القنوات التفلزيونية الجديدة “Jo Darsak 1& 2” المخصصة ايضا للطلبة في جميع المراحل الدراسية.

وبين النعيمي، ان المحتوى الالكتروني للمنصة، تم اعداده بشكل مهني بالتعاون بين الوزارة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركاء العاملين في هذا المجال، وبخاصة منصة ادراك، وجو اكاديمي، وموضوع، وابواب، مؤكدا اهمية متابعة الطلبة للمنصة اولا بأول وكل يوم، حيث يفقد الطالب حقه في تصفح المحتوى اذا فاته في يوم ما.

واكد ان الوزارة بصدد اطلاق برنامج تدريبي للمعلمين الاسبوع المقبل لتمكينهم من ادوات توظيف التكنولوجيا في التعليم واعداد المحتوى الالكتروني ووسائل تقييم الطلبة، لافتا الى ان الوزارة تدرك تماما ان المحتوى الالكتروني قد لا يكون بالجودة المناسبة الان، الا انها ستستفيد من هذه التجربة وتعمل على تطويرها في المستقبل خدمة للطلبة واولياء الامور والعملية التعليمية في الاردن.

واعرب عن تقدير الوزارة للدور الكبير لكل شركائها في هذه المرحلة، وكذلك المعلمين والمعلمات واولياء الامور والشباب الرياديين لانجاح هذه المرحلة المهمة في تاريخ العملية التربوية والتعليمية الاردنية.

ويذكر ان المحتوى الالكتروني للمنصة تضم دروسا تعليمية مسجلة على شكل مقاطع فيديو تشمل مواد الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي،أما الصف الثاني عشر بفروعه فسيتم تغطية مباحث العلوم بفروعها، والرياضيات، واللغتين العربية والإنجليزية، ومباحث أخرى.