الطه: قرار تمديد إعفاءات “العقار” يسهم بتنشيط حركة القطاع

عمان-الغد- ثمن نقيب اصحاب المكاتب العقارية المهندس “محمد نور” علي الطه قرار الحكومة بتمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي حتى نهاية حزيران المقبل.

وأكد الطه في بيان صحافي اليوم ان قرار التمديد يسهم بتشجيع وتنشيط حركة الإنشاءات والعقار بالمملكة ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الحالي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ان القرار يخفف من الاعباء المالية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني ويمكنهم من امتلاك السكن الملائم واستكمال معاملاتهم بخاصة التي كانت مرتبطة بالتمويل البنكي وموافقات الجهات المعنية.

وقال ان القرار يعكس حرص الحكومة وتفهمها بأهمية الاستمرار بالإجراءات التحفيزية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتحقيق النمو.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30/6/2021م.

يشار الى ان تقرير دائرة الاراضي والمساحة اظهر انخفاض حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بالعام الماضي .

واشار التقرير الى انخفاض حركة بيوعات الأجانب خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 28%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.