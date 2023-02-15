الطوارئ التركية: القشرة الأرضية تحركت 3ر7 أمتار بفعل الزلزال

عمان – أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 3ر7 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

ووفقاً لـ(الأناضول)، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في العاصمة أنقرة، قال مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد”، أورهان تتار: “اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، وإن عمق عمقهما بلغ بين 5ر8 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض”، مشيراً إلى أن الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم. –(بترا)