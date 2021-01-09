الطويسي: أجلنا الاحتفالات الجماهيرية بمئوية الدولة لما بعد شهر أيار

عمان- الغد- قال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إن الاحتفاليات الجماهيرية بمناسبة المئوية تمّ ترحيلها إلى ما بعد شهر أيار لظروف جائحة كورونا

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق الخطة التنفيذية لمئوية الدولة اليوم السبت، إن “مئوية تأسيس الدولة الأردنية تمثّل قصة نضال وتضحية وبناء أرسى مداميكه الأولى الهاشميون، ومعهم أجيال من الأردنيين”.

وأضاف “تشمل الخطة التنفيذية لإحتفالية مئوية الدولة؛ 6 فعاليات كبرى و50 احتفال وفعالية شعبية، و30 برنامجا، و10 مؤمرات علمية، وشمول 205 مؤسسات بعملية الأرشفة، و200 إصدار لسلاسل كتب عن المئوية، و6 مسابقات، و6 مهرجات فنية متخصصة”.