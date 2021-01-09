آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الطويسي: أجلنا الاحتفالات الجماهيرية بمئوية الدولة لما بعد شهر أيار

منذ 3 ساعات
وزير الثقافة د. باسم الطويسي
وزير الثقافة د. باسم الطويسي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إن الاحتفاليات الجماهيرية بمناسبة المئوية تمّ ترحيلها إلى ما بعد شهر أيار لظروف جائحة كورونا

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق الخطة التنفيذية لمئوية الدولة اليوم السبت، إن “مئوية تأسيس الدولة الأردنية تمثّل قصة نضال وتضحية وبناء أرسى مداميكه الأولى الهاشميون، ومعهم أجيال من الأردنيين”.

وأضاف “تشمل الخطة التنفيذية لإحتفالية مئوية الدولة؛ 6 فعاليات كبرى و50 احتفال وفعالية شعبية، و30 برنامجا، و10 مؤمرات علمية، وشمول 205 مؤسسات بعملية الأرشفة، و200 إصدار لسلاسل كتب عن المئوية، و6 مسابقات، و6 مهرجات فنية متخصصة”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock