الطويسي: المركز الثقافي الملكي باق ومستمر في عمله

عزيزة علي

عمان- أكد وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي مساء الأحد، أن إلغاء نظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي الصادر بعدد الجريدة الرسمية الأخير، لا يعني إلغاء المركز، بل المركز باق ومستمر في عمله، وما جرى هو إزالة بعض التشوهات الادارية الموجودة في النظام الملغى والمجمد منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن موظفي المركز هم في الأصل ومنذ عام 2006 جزء من موظفي الوزارة وموازنة المركز جزء من موازنة الوزارة منذ ذلك الوقت.

وقال الطويسي إن هذه الخطوة إصلاحية وهي مقدمة لخطة شاملة بدأتها الوزارة لتطوير المركز تشمل البنية التحتية والمعدات والاداء والقدرات.