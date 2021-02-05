الطويسي: رحيل عدنان العواملة خسارة كبيرة

عمان -الغد- نعى وزير الثقافة د. باسم الطويسي المخرج والمنتج الأردني ومؤسس المركز العربي للإنتاج الإعلامي والدرامي عدنان العواملة الذي انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 74 عاماً.

وأعرب الطويسي عن الخسارة الكبيرة لرحيل العواملة وإسهامه النوعي في التلفزيون الأردني ومن خلال مجموعة المركز العربي للإنتاج الإعلامي التي أسسها مطلع الثمانينيات، كمؤسسة رائدة في الشرق الأوسط، فضلاً عما أخرجه وأنتجه من أعمال وثائقيّة ودراميّة أكّدت حضوره وحسّه الإنساني والفنّي محلياً وعربياً. وقدّم الطويسي العزاء لأسرة الفقيد وعائلته الإعلامية والفنية الكبيرة التي تفتقده اليوم، مثلما تفتقد أفكاره الدؤوبة والمساحة الكبيرة التي أولاها للعمل الدرامي في إنتاج أعمال تاريخيّة وتراثيّة وبدويّة وروائيّة حملت قضايا وأفكاراً ومنطلقات إنسانيّة ووطنيّة.

والعواملة من مواليد 1948، بدأ مشواره عام 1968 في التلفزيون الأردني، وحصل على شهادات الدراسات العليا في جامعة بيروت العربيّة والوكالة البريطانيّة للأنباء (بي بي سي) في لندن، وحاز الكثير من الجوائز والتكريمات مخرجاً ومنتجاً في المركز العربي للإنتاج الإعلامي والدرامي، منها حصوله على الجائزة العالميّة لفئة الرواية التلفزيونيّة الطويلة عن مسلسل “الاجتياح” الذي أنتج عام 2007.

وأنتج المركز العربي للإنتاج الإعلامي العديد من الأعمال البدوية، ومنها: “راس غليص”، و”نمر بن عدوان”، و”وضحا وابن عجلان”، وكذلك عدداً من الأعمال السياسيّة والاجتماعيّة منها “الطريق إلى كابول”، و”دعاة على أبواب جهنم”، إضافةً إلى قصص وبرامج الأطفال والكثير من القصص الدراميّة المبنيّة على الموروث الشعبي الأردني، وخصوصاً المسلسلات البدويّة والتاريخيّة