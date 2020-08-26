الطويسي: عام إضافي لمدن الثقافة الأردنية



عمان- الغد- قررت وزارة الثقافة تمديد فترة مدن الثقافة الأردنية: القويرة، والهاشمية، والبادية الشمالية، سنةً إضافيّةً 2021، لمنح هذه الأولوية فرصة تنفيذ مشاريعها وإصداراتها، بسبب ظروف التباعد الاجتماعي “كورونا” التي تأثرت بها هذا العام.

وقال وزير الثقافة د. باسم الطويسي إنّ المتوقع من العام الإضافي لهذه الأولوية هو تأكيد ملامحها الثقافية واكتشاف المزيد من الطاقات وبناء ورعاية القدرات والمواهب الإبداعية، خاصةً وأنّ اختيارها مدناً للثقافة الأردنية كان مدروساً وضرورياً وفق رؤية الوزارة في تفعيل العمل الثقافي وحفز الهيئات والأصوات البعيدة عن العاصمة وتوزيع مكتسبات التنمية الثقافية على مناطق تحمل مبررات ذلك، بسبب من خصوصياتها الجغرافية والتاريخية وحاجتها لحفظ تراثها ودعم مجتمعها المحلي.

وقال الطويسي إنّ الظروف المستجدة التي مرّ بها الأردن بسبب “كورونا”، استلزمت من الوزارة التركيز على فعاليات آمنة وتدابير احترازية طيلة فترة الحظر، من خلال حزمة التكيف الثقافي وإطلاق مسابقتي: “موهبتي من بيتي” للأطفال والشباب، و”يوميات أديب في زمن الكورونا: كل مر سيمر”، وكذلك التدريب الفني عبر المنصات الافتراضية لمركز تدريب الفنون، وغيرها، والسير في البرنامج الوطني لتأهيل المواهب، مؤكداً أنّ صوت الإبداع وصل إلى المجتمع والعائلة الأردنية في حضور فاعل بالرغم من كلّ هذه الظروف.

ورأى أنّ العادة جرت أن تكون مدن الثقافة الأردنية ومع نهاية عام الثقافة قد أنهت كل المشاريع والبرامج المنوطة بها وفق قراءة وتفاعل مع مكونات المشهد الثقافي، في حين لم تتمكن هذه الألوية من القيام بخطتها الثقافية بسبب هذه الظروف الطارئة، والتي يمكن تداركها في عام الثقافة الإضافي.