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الطويسي: عودة مهرجان الأغنية واستمرار مهرجانات المسرح

منذ ساعتين
وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي.

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عمان- الغد- قال وزير الثقافة د. باسم الطويسي إن الوزارة تعمل على حماية الثقافة والفنون ومساندة لعاملين في هذا القطاع ، وإنها مستمرة في برامجها ومهرجاناتها ومشاريعها مع مراعاة الحفاظ على شروط التباعد الاجتماعي.
وأكد الوزير على استمرار مهرجانات المسرح باختلاف مستوياتها التي من شأنها أن تضفي الحيوية في المشهد الثقافي، وتعزز الفرح لدى الجمهور ومد المشهد الثقافي الاردني بأعمال فنية جديدة .
وكشف الطويسي عن عودة مهرجان الأغنية الأردنية الذي يساهم في الكشف عن المواهب ويحفز الإبداعات، ويعزز الهوية الوطنية، ويتيح للفائزين تقديم إنتاجاتهم الموسيقية والغنائية على مستوى الوطن والبلدان العربية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التقدم للمهرجان قريبا.
وختم الوزير بقوله إن وزارة الثقافة رغم الظروف الاستثنائية مستمرة في إنعاش الحالة الثقافية ومدها بمنتجات ثقافية جديدة، لافتا أن الوزارة من خلال حزمة التكيف الثقافي الثانية التي أعلنها في مركز إدارة الأزمات تسعى لأن تكون رديفًا فاعلًا في خطة الدولة الأردنية في مواجهة خطر جائحة كورونا المستجد كجزء من ارتباط الثقافة بالوعي والالتزام.
واشاد الطويسي بدور الفنان الاردني الذي ساهم في جهود التوعية للحد من انتشار جائحة كورنا، وأن جهود القطاع الثقافي والفني كانت لافتة ومهمة في التأثير الايجابي الذي اسهم في تحقيق وعي جمعي نعتز به.

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