الطويسي: مواجهة كورونا اعتمدت على القيم الثقافية والاجتماعية معا

عمان – أكد وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي تميز التجربة الأردنية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا التي اعتمدت على القيم الثقافية والقيم الاجتماعية معا.

وقال، إن الثقافة تعكس السلوك، وهي نمط الحياة وفي هذه الظروف برزت قيمة الالتزام الطوعي وهي قيمة تعبر عن الوعي، وتؤكد متانة العقد الاجتماعي ، والثقة المتبادلة، وقيمة الجدية التي انعكست بشكل واضح من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومدى استجابة أفراد المجتمع.

وأضاف، الدكتور الطويسي خلال لقاء له مع قناة الراي الكويتية مساء أمس، أن التجربة الأردنية اخذت بعين الاعتبار التوعية في التعامل مع انتشار هذا الفيروس، وبدات من ثم بالتثفيف الصحي، الذي ينعكس على السلوك وتركز على امور النظافة، ورفع المناعة، والتباعد الاجتماعي الذي ينعكس في سلوك الأفراد والجماعات بشكل يومي.

وبين أن هذه التجربة لم تغفل جانب مهم يجيب توعية الناس به، وهو كيفية فضاء اوقات الفراغ في هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا الى أن وزارة الثقافة صممت وطرحت برامج ثقافية جديدة تتلاءم وتتكيف مع هذا الظرف الاستثنائي من خلال برامج جديدة تعنى بالتكيف الثقافي والاجتماعي.

وقال ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية وبجهود الاجهزة الامنية والقوات المسلحة بدأت تأتي ثمارها بشكل إيجابي،مضيفا ان الأردن بدأ يخرج مرحلة التأقلم والتكيف مع الوباء إلى مرحلة التعافي.