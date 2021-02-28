الطويسي يؤكد أهمية مشاركة رابطة الكتاب ببرامج المئوية

عمان- الغد- أكد وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي أهمية مشاركة رابطة الكتاب الأردنيين في برامج مئوية الدولة الأردنية ومساهمتها في انتاج الفعل الثقافي الذي يتوازى مع المناسبة ويعيد انتاجها في المشهد الثقافي الأردني.

وأشار الدكتور الطويسي خلال لقائه اليوم الاحد، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي، بحضور أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، إلى أن الوزارة حريصة على استقلالية الرابطة، مؤكدا أنها مؤسسة وطنية تمثل وجه الأردن الحضاري والثقافي.

وقال إن الوزارة تعول على دور الرابطة من خلال برامجها ومساهمتها في مئوية الدولة، والتي هي نتاج مناخاتها على مدار المئة عام، وتمثل تطلعها للمستقل.

ودعا إلى التعاون مع الرابطة في دعم عدد من النشاطات الثقافية، وإصدار عدد من الكتب التي تتصل بمئوية الدولة ورؤيتها وأهدافها، وتحديدا ما يتعلق بتاريخ البنية الثقافية وحقولها في الرواية والشعر وبناء المؤسسات الثقافية التي تشكل جزءا من سردية الدولة وروايتها وخطابها.

من جهته، اشار الزعبي الى وضع الرابطة والأجيال الإبداعية المبشرة من الشباب الذين أثبتوا حضورا في المشهد الثقافي العربي، مؤكدا دور الرابطة في المساهمة بمئوية الدولة من خلال إثراء المحتوى الإبداعي والثقافي.

وتناول الزعبي في اللقاء الذي حضره مدير الهيئات الثقافية الدكتور سالم الدهام عددا من القضايا التي تتصل بالرابطة ومنتسبيها.