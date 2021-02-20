الطويسي يتفقد مسرح ومرافق مركز إربد الثقافي

إربد: تفقد وزير الثقافة د. باسم الطويسي، اليوم السبت، مركز إربد الثقافي في إطار المتابعة الميدانية للمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم و النائب خالد الشلول و النائب محمد جرادات و النائب محمد الشطناوي.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي في تصريح صحفي أن الزيارة اليوم تأتي في إطار جولة تفقدية على الخدمات الثقافية المقدمة بمحافظة إربد وخلالها وقفنا على المشاكل التي يعاني منها مركز ثقافي إربد بحضور محافظ إربد ومجموعة من نواب المحافظة والمتمثلة في تسرب المياه الجوفية من مبنى المسرح.

وبين الطويسي أن المركز الثقافي لم يتم استلامه استلام نهائي لغاية الآن من قبل وزارة الثقافة ولا يزال في عهدة الوزارة و وزارة الاشغال والمقاول و أن هناك عطاء للصيانة يتم تنفيذه من خلال تسييل الكفالة الموجودة على المقاول وسنحاول ان نتلافى المشاكل الموجودة من خلال الاوامر التغيرية التي ستطرأ على هذا العطاء.

وأشار إلى أنه أوعز بتشكيل فريق فني من قبل وزارة الثقافة ووزارة الاشغال وتقييم هذا الجانب بوجود استشاري من خارج الوزارتين للوصول الى حقيقة الوضع واتخاذ الاجراءات الفنية و القانونية المناسبة في هذا الشأن.

يذكر أن دائرة العطاءات الحكومية أعلنت خلال شهر آذار/ 2020 عن طرح العطاء المركزي رقم (١٠/٢٠٢٠) الخاص باستكمال نواقص العطاء رقم (٥٠/٢٠٠٧) والخاص بتنفيذ مركز ثقافي اربد، ومنذ طرح العطاء العام الماضي، لا يزال المركز تحت أعمال الصيانة و التحديث و تحت إشراف و متابعة وزارة الأشغال العامة والإسكان.