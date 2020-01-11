الطويسي يلتقي السفيرة الكندية بعمان



عمان- الغد– بحث وزير الثقافة د. باسم الطويسي العلاقات الثقافية المشتركة بين الاردن وكندا خلال لقائه السفيرة الكندية بعمان دونيكا بوتي، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيبة التي ترسخت بين البلدين.

وعرض الطويسي عددا من مشاريع الوزراة التي تؤكد على القيمة الإنتاجية للثقافة وربطها بالتحولات الاجتماعية والحياتية والتقنية.

وأكد الوزير خلال لقائه بالسفيرة حرص الاردن على تعزيز قيم التنوع الثقافي وفتح باب التبادل الثقافي مع كندا بالاستفادة مما تنطوي عليه الثقافة من تعزيز لقيم الفهم المشترك على قاعدة الحوار. لافتا إلى سعي الوزارة لتأكيد المنتج الثقافي المحلي المتصل بتراث الأردن وحضارته العميقة في التاريخ.

وبحث الطرفان جملة من الأولويات والمشاريغ والأفكار التي تشتغل عليها الوزارة، ومنها مهرجان جرش، ودمج الشباب في الحركة الثقافية والإبداعية وتعزيز الصناعات الثقافية الوطنية والاستفادة من الخبرة الكندية في هذا المجال .

وكانت السفيرة استعرضت العلاقات المشتركة بين البلدين مؤكدة على ضرورة التواصل لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية. معبرة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ عقود.