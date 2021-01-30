الطويسي يلتقي مدير المركز الثقافي التركي في عمان

عمان- الغد- استعرض وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي العلاقات الثقافية بين الأردن وتركيا وتقوية روابط الصداقة بين البلدين، خلال لقاء جمعه اليوم السبت بمدير المركز الثقافي التركي جنكيز ار اوغلو.

وقال الطويسي إن الأرشيف العثماني الذي يوجد في المكتبات التركية يحتوي على الكثير من الوثائق التي تحكي قصة التاريخ الاجتماعي الأردني خلال الفترة التي كانت فيها شرق الأردن تحت الولاية العثمانية، موضحا ان هذه الوثائق تحتاج إلى الجمع من قبل الباحثين والمؤرخين الأردنيين.

وتحدث عن أهمية التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية التركية في مجالات التعاون الثقافي المشترك وتبادل الخبرات، لافتا إلى رغبة الوزارة في اصدار مجموعة من الكتب عن الأردن المعاصر باللغة التركية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية تركية.

بدوره، قدم مدير المركز الثقافي التركي نسخة من كتاب “نظرة لمنطقة الأردن إبان القرن التاسع عشر على مجموعة من صور قصر يلدز الفوتوغرافية” الذي صدر اخيرا، برعاية رئاسة الجمهورية التركية بمناسبة العام الثقافي الأردني التركي.

واتفق الطرفان على إقامة أمسية ثقافية مشتركة يتم من خلالها إشهار هذا الكتاب مع معرض صور من الأرشيف العثماني التابع لقصر يلدز والتي لم تنشر في هذا الكتاب، في مطلع شهر اذار المقبل بالمكتبة الوطنية.

وابدى مدير المركز الثقافي التركي المختص بالتاريخ اهتمامه باعداد برنامج ثقافي مشترك يسهم بتقوية أواصر الصداقة والتبادل الثقافي بين الشعبين، داعيا الطلبة الأردنيين إلى دراسة التاريخ في الجامعات التركية حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوثائق الخاصة بالعلاقة التاريخية بين الأردن وتركيا والتي تمتلك منها مراكز التوثيق التركية ملايين الوثائق.