الطيران البريطاني يعلق رحلاته إلى الصين بسبب كورونا

لندن- أعلنت شركة بريتيش إيرويز البريطانية الأربعاء التعليق الفوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، عملا بتعليمات المملكة المتحدة القاضية بتفادي التوجه إلى هذا البلد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فيه.

وأوضحت شركة الطيران في بيان تلقته وكالة فرانس برس “علقنا جميع الرحلات من وإلى الصين القارية مع التنفيذ الفوري عملا بتوصية وزارة الخارجية”.(أ ف ب)