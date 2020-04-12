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الطيران القطري ينقل 50 مليون كيلو جرام من الامدادات الطبية حول العالم

منذ 11 ثانية

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الدوحة- أعلنت القطرية للشحن الجوي والتي تتبع للخطوط الجوية القطرية، عن قيامها بنقل بضائع يزيد حجمها عن 50 مليون كيلو جرام من المستلزمات الطبية والإمدادات الأساسية إلى المناطق المتأثرة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.
وقال بيان للشركة اليوم إن حجم هذه البضائع يعادل وزن بضائع سعة الشحن على متن 500 طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 777، موضحا أن ذلك يأتي ضمن مساعيها للمساهمة في استمرارية قطاع التجارة العالمية، ونقل الإمدادات الأساسية أينما تدعو الحاجة خلال هذه الأوقات العصيبة.
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ينبغي علينا الآن أكثر من أيّ وقت مضى أن ندعم قطاع التجارة العالمية التي تضمن وصول الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.
وزادت القطرية للشحن الجوي من سعة الشحن إلى العديد من المدن، مثل شنغهاي وجوانزو وباريس وأمستردام ومسقط والكويت ودلهي وبكين وملبورن، كما ستستمر الناقلة الجوية بالعمل بشكل وثيق مع الحكومات العالمية لتشغيل رحلات شحن خاصة إلى المزيد من الدول لنقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى مختلف أنحاء العالم.
— ( بترا)س ي12/04/2020 13:50:28

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