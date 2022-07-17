الطيران المدني: الطائرة التي تحطمت شمالي اليونان لم تكن وجهتها النهائية الأردن

قال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردني، إن طائرة الشحن من طراز “أنتونوف أن – 12” التي تحطمت مساء السبت شمالي اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وبين المصدر أن مخطط سير الطائرة كان يتضمن التوقف في الأردن، في مطار الملكة علياء الدولي، بحدود الساعة التاسعة والنصف ليلاً؛ من أجل التزود بالوقود ثم الإقلاع لاستكمال رحلتها.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، طلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا في اليونان، لكنها لم تتمكَّن من بلوغه. (بترا)