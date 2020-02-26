“الطيران المدني” تعزز الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

عمان- كثفت هيئة تنظيم الطيران المدني جهودها في تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد عبر الطيران.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إننا نتعامل مع التطورات المتعلقة بالفيروس المستجد بشكل مستمر وبمتابعة حثيثة لأدق التفاصيل الخاصة به على مستوى قطاع النقل الجوي، لافتا إلى التزام المملكة بمعايير دولية تتعلق بسلامة وأمن الطيران، بإلاضافة للبيئة وديمومة قطاع النقل بما يشمل صحة المسافرين ومنع انتشار الأمراض السارية عبر الجو.

واوضح اننا سنتخذ كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة وأمن الطيران، وهو أولويتنا وفق الواجبات المنوطة بعمل الهيئة في قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.

واضاف، ان الهيئة تتحرك على أصعدة عدة لمكافحة الفيروس عبر التواصل المستمر والتنسيق مع الجهات الخارجية كمنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والداخلي كوزارات الصحة والنقل والداخلية والجهات الأمنية، إلى جانب القائمين على القطاع من مشغلي المطارات والمشغلين الجويين.

وحول التدابير المتخذة لمنع انتشار الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الطيران، اشار مستو، الى أن الهيئة تشرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع انتشار الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الطيران، إذ تقوم بالتواصل وبشكل مستمر مع المشغلين الجويين للالتزام بالتبليغ عن أي حالات مرضية في الدول التي تسافر إليها، والالتزام بالقرارات الصادرة لمنع اصطحاب أي راكب من الدول المشتبه فيها بانتشار تلك الامراض السارية.

وافاد، بان الهيئة تقوم بالتأكد من التزام قائد أي طائرة بالإبلاغ الفوري عن أي مرض معد مشتبه فيه لمراقبة الحركة الجوية من أجل العمل على توفير الكادر الطبي والمعدات الخاصة لإدارة مخاطر الصحة العامة عند الوصول.

واكد مستو، ان الهيئة بدأت مبكرا في هذا الموسم بالاستعداد للأمراض المعدية عبر العديد من الفعاليات التي استهدفت التعريف بالأمراض السارية ونشر ثقافة الوقاية من العدوى منذ بدء فصل الشتاء، خلال شهر تشرين أول الماضي، حيث نظمت الهيئة مؤتمرا يهدف لرفع مستوى الوعي حول الأمراض المعدية والسارية مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من الإنفلونزا.

كما هدف المؤتمر الى تسليط الضوء على التأثير الخطير للإنفلونزا على الحياة والمجتمع والاقتصاد، ونشر التوعية حول اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار الأمراض المعدية نظرا إلى التعقيد المتزايد في نظام النقل الجوي العالمي والعمليات الجوية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات.

واضاف، ان الهيئة اطلقت حملة مطاعيم لمرض الانفلونزا للسنة الثانية على التوالي لكافة موظفي الهيئة ونشرت الارشادات التوعوية لحماية الجميع من انتشار الانفلونزا، كما عقدت اجتماعا على مستوى شركات الطيران وأكاديميات التدريب العاملة في الأردن للوقوف على مكافحة الأمراض السارية والمعدية ومنع انتشارها بهدف رفع وعي اطقم الطائرات وشركات الطيران لاكتشاف الأمراض المعدية والمساهمة الفاعلة في مكافحة انتشارها والوقاية منها.

وبين أن هذه الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم الطيران المدني في مجالات النقل الجوي نهجا مستمرا والتزاما دوليا من الهيئة اتجاه الدول الأعضاء في الاتفاقيات الناظمة لعمل الطيران المدني.-(بترا)