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الطيران المدني عن فيديو المنطاد: خداع بصري

4:42 م2022-02-08

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أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني، أن المنطاد الذي ظهر اليوم الثلاثاء، في سماء محافظة إربد، خارج الأجواء الأردنية، بحسب ما صرح رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الكابتن هيثم مستو.

وبين مستو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن “توهم الناس بأن المنطاد في الأجواء الأردنية وقريب منهم هو خداع بصري يشبه الخداع البصري الذي يبدو فيه القمر أكبر حجما وأقرب إلينا في موقع الشروق أو الغروب عند خط الأفق منه حين يرتفع في السماء”.

وتداول مواطنون، اليوم، صورا ومقاطع فيديو لمنطاد بدا لهم قريبا كما لو أنه داخل الأجواء الأردنية وفي سماء محافظة إربد.

4:42 م2022-02-08
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