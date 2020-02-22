الظروف الاقتصادية.. كيف تعصف بالعلاقات وتؤدي لانهيارها؟

منى أبوحمور

عمان- تعصف الظروف الاقتصادية لتكون أشبه بضيف ثقيل على الأسرة التي لم تعد تقوى على تلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتدني مستوى الدخل.

الفرق بين ما تنفقه الأسرة وبين دخلها الشهري، قصم ظهر العديد من العائلات التي أصبحت تتبع الكفاف في حياتها وتسعى فقط لسد الجوع والحاجة عن أبنائها.

الضائقة المالية أصبحت أشد قسوة في الأعوام الأخيرة، وألقت بظلالها على العلاقات الأسرية التي أصبحت تتأثر بالالتزامات المادية والديون المتراكمة.

“سبب المشاكل ليس قلة المال فقط ولكننا لم نعد نشعر بطعم الحياة”، بهذه الكلمات بررت الأربعينية ميساء صالح حالة التوتر التي تسود علاقتها بزوجها في الأعوام الخمسة الأخيرة.

الأمر لا يتوقف على المشاحنات فحسب؛ إذ أصبح لدى ميساء يقين بأنها كلما احتاجت شيئا للبيت أو نقص على الأولاد أمر ما حينها ستكون الكارثة وسينشب خلاف كبير بينها وبين زوجها.

تقول “أنا لا ألومه لكن ضيق الحال وكثرة الالتزامات يرهقان كاهلنا”، ذلك أوصلهما إلى طريق مسدود فلم يعد يقوى الزوج على طلبات البيت وأصبحت هي وأولاده أحد هموم الحياة.

كثرة الديون والمطالبات المالية المستحقة على الأربعيني سعيد نصر نهاية كل شهر وعدم قدرته على تأمين احتياجات أسرته التي تتكون من 7 أفراد، جعلت الأيام ثقيلة عليه وأصبحت بداية كل يوم هما جديدا بالنسبة له.

نصر الذي لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره، يشعر أن التعثر المالي ومسؤوليات بيته باتا يعصفان بعلاقته بزوجته التي جمعته بها قصة حب كبيرة وبأولاده الذين لم يكن يرى شيئا أجمل منهم في الحياة.

يقول “المشاكل لا تتوقف في الليل ولا في النهار”، لافتا إلى أنه يشعر بالضيق لعدم قدرته على تأمين ما يحتاجه الأبناء، ولا يتحمل شعور العجز بأنه لا يستطيع تأمين مستلزمات أساسية.

“كل الآباء بلعبوا مع أولادهم الا بابا”، كلمات أوجعت الخمسيني رأفت أبوعلي عندما سمعها من ابنه الذي لم يتجاوز عمره الستة أعوام، رغم أنه يعمل بوظيفتين باليوم ليتمكن من تأمين احتياجات بيته ومتطلبات أبنائه.

غير أن وقع الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة على الأربعيني أحمد الذي أصبح البيت بالنسبة له جحيما لا يطاق، فما إن يدخل إلى البيت حتى تبدأ المشاحنات بينه وبين زوجته التي لم تعد تصبر على الوضع المادي الذي تمر به الأسرة.

أكثر ما يزعجه، هو عدم شعور زوجته بالجهد الكبير الذي يبذله في العمل، فأصبح يشعر وكأنه آلة لطبع المال وتلبية الاحتياجات بدون أن يكترث أحد لأمره أو تعبه.

ومن جهته، يشير أخصائي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان إلى الأثر الكبير للأمور الاقتصادية والمالية على العلاقات الاجتماعية عموما والأسرية بشكل خاص، خصوصا مع تدني مستوى الدخل وانتشار البطالة.

إلى ذلك، يقول سرحان “مع تزايد الصعوبات الاقتصادية أصبحت كثير من العلاقات معرضة للفشل والمشكلات، فضلا عن بروز خلافات أسرية أثرت على بنية المجتمع والعلاقات وعلى الاستقرار الأسري، لذلك يتطلب من الجميع الوعي بخطورة ذلك”.

وفي ظل صعوبة تحكم الفرد في القدرة على زيادة الدخل الشهري، فإن المطلوب، وفق سرحان، إزاء ذلك البحث عن تغيير في العادات الاجتماعية وإعادة النظر في المصروفات الزائدة أو المبالغ فيها، وهذه مهمة الفرد والأسرة والمجتمع من خلال وضع ميزانية منطقية للأسرة يتناسب فيها الدخل مع الإنفاق، خصوصا العائلات الكبيرة التي لديها دخل متوسط مقارنة بعدد الأفراد.

وبدوره، يبين أخصائي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش أن من الأسباب الرئيسية للمشكلات في الأسرة، المتطلبات المالية المتزايدة؛ إذ تؤدي إلى حالة من النزاع والعنف الزوجي، ما يدفع في كثير من العلاقات إلى الانفصال.

ويقول عايش “هناك دائما طرف يحاول أن يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وطرف لا يرى عائقا للاستجابة”، هذا يخلق صراعا له علاقة بمصادر الدخل وكفايته.

ويضيف “لأن هذا الدخل ثابت ومصادر الحصول عليه تكاد تكون محدودة، فإن القدرة على المواءمة مع هذا المشهد الاستهلاكي المتغير والرغبة في الانتقال إلى مستوى معيشي أفضل، تضغطان على العلاقة وتؤديان الى زيادة المشاحنات والخلافات والتشجنات داخل الأسرة، وغياب القدرة على إدارة العلاقات لتؤدي أحيانا الى الانفصال”.

ومن الممكن، بحسب عايش، أن تمتد الخلافات الزوجية بسبب الظروف الاقتصادية إلى خارج البيت الأسري، وتصل لأهل الزوجين وتتحول الى قضية يصعب حلها، خصوصا اذا كان الزوج يعمل في أكثر من وظيفة، ومع ذلك متطلبات الإنفاق، وهذا كله له علاقة بمشهد اقتصادي يعلى فيه شأن الاستهلاك.

هذا المشهد الاقتصادي الصعب، وفق عايش، شكل نوعا من الفجوة بين الزوجين يؤدي الى مشكلات، لافتا إلى أن الأسرة تعاني من غياب الاستقرار، وفجوة بين ما ترغب به وتنفقه، لتدخل في صراع بسبب قلة الدخل والمتطلبات والاحتياجات والمحيط الذي يضغط على الزوجين ويؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية.

ويبين أن التراجع الاقتصادي والبطالة والشعور بالتهديد من ترك العمل، والدخل المتدني، كلها عوامل تؤثر سلبا على العلاقات الزوجية.

ووفق الإحصائيات، فإن دخل الفرد يقل عن إنفاقه، ويتم تعويض هذا العجز إما بالديون وبيع بعض الممتلكات أو الأصول والذهب، وهذا كله يقلص القدرات المالية للأسرة ويضعها تحت ضغوط اقتصادية مستمرة وطويلة الأمد، ما ينعكس بشكل مباشر على العلاقات الزوجية.