“الظروف المالية” تجمّد تعاقدات الجليل لموسم 2020

خالد العميري

عمان – كشف مدير نشاط كرة السلة بنادي الجليل، عبدالله ملالحة، أن الظروف المالية الصعبة، أجبرتهم على الاكتفاء بالتعاقدات المبرمة حتى الآن، إلى جانب تصعيد لاعبان من الناشئين لإغلاق قائمة الفريق عند 14 لاعبا.

وقال ملالحة في معرض رده على استفسارات (الغد): “موازنتنا تخطت حاجز الـ60 ألف دينار، والدعم المقدم من اتحاد السلة يبلغ 40 ألف دينار، إلى جانب 10 آلاف دينار رعاية من مجوهرات تبارك الرحمن، وهناك عجز بقيمة 10 آلاف”.

وتابع: “التعاقد مع أي لاعب جديد، سيفاقم من قيمة العجز المالي بالمديونية، لذا فإن اللاعب الأردني المقيم في الإمارات والذي كان مرشحا لتمثيل الجليل بالموسم الجديد، بات خارج حساباتنا في الوقت الراهن، ما لم يستجد أي شيء”.