“فلسطين النيابية” تطلع على واقع الخدمات في جسر الملك حسين

اطلعت لجنة فلسطين النيابية على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال جسر الملك حسين، قائلة إنه يجب تذليل أي صعوبات تواجه المسافر عبر هذا الجسر.

جاء ذلك خلال زيارتها، اليوم الاثنين، التقت فيها مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد محمد الطبيشات، ومدير إدارة الجسور العقيد رأفت المعايطة، ومدير جمرك الجسور العقيد خالد الفاعوري، حيث أشادت “فلسطين النيابية” بكل الجهود المبذولة من الجهات المعنية الموجودة في المكان، فضلا عما تقوم به من تجهيز خيم مُكيفة لاستقبال المسافرين والمغادرين عن طريق جسر الملك حسين.

وضمت اللجنة كل من رئيسها النائب محمد الظهراوي، ومقرر اللجنة محمد الخلايلة، والنواب مغير الهملان الدعجة واحمد السراحنة وعماد العدوان وهايل عياش.

وقال النواب إن “فلسطين النيابية” تترجم توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفين أن الأردن يعتبر القضية الفلسطينية على سلم أولوياته.

وأكدوا أن الاردن صمام الأمان للشعب الفلسطيني، وموقفه ثابت وراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية.

من جهتهم، قدم القائمون على إدارة أمن الجسور شرحً للجنة حول الإجراءات والتسهلات التي تقدمها للمسافرين والمغادرين، من خلال جسر الملك حسين.