الظهير الياباني المخضرم ناغاتومو ينضم إلى مارسيليا الفرنسي

مارسيليا – تعاقد نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم مع الظهير الأيسر الياباني المخضرم يوتو ناغاتومو المنتهي عقده مع غلطة سراي التركي، ليلعب دور البديل لجوردان أمافي.

وقال أندريه فياش بواش مدرب مرسيليا لشبكة “تيليفوت” بعد فوز فريقه على مضيفه بريست 3-2 في الدوري المحلي الأحد “لقد وصل اليوم إلى مرسيليا، يخضع غدا للاختبارات ونأمل أن تسير الأمور بشكل جيّد”.

وأضاف المدرب البرتغالي “تحدثنا سويا مع فرانك (ماكورت، المالك الأميركي) وبابلو (الاسباني لونغوريا مدير كرة القدم)، وبحثنا عن لاعب خبير. خاض 12 مباراة في دوري الابطال في آخر سنتين ونصف السنة، يملك خبرة صاحب شارة القائد، القائد في غرف الملابس ويتحدث عدّة لغات”.

وانضم ناغاتومو إلى مواطنه الدولي هيروكي ساكاي الذي يدافع عن الوان الفريق المتوسطي منذ 2016، ويشغل غالبا مركز الظهير الايمن، لكن ايضا الايسر وقلب الدفاع.

وسيبلغ ناغاتومو (122 مباراة دولية و4 أهداف) الرابعة والثلاثين في 12 أيلول/سبتمبر، أي خلافا للقادمين الجديدين الى مرسيليا لاعب الوسط باب غي والمدافع الارجنتيني ليوناردو باليردي البالغين 21 عاما.

وتابع فياش-بواش ان ناغاتومو انتقل كلاعب حرّ “لتولي دور البديل لأمافي”.

وقبل موسمين في الدوري التركي، حمل ناغاتومو ألوان إنتر ميلان الإيطالي لسبع سنوات وشارة القائد في بعض المباريات.

وأحرز مع منتخب بلاده لقب كاس آسيا في 2011 وحل وصيفا في 2019، كما خاض مع منتخب الـ”ساموراي” نهائيات المونديال ثلاث مرات حيث بلغ ثمن النهائي في 2010 و2018.

وختم فياش بواش “نبحث عن مهاجم آخر” لدعم الارجنتيني داريو بينيديتو، حتى “لو كنا نملك فالير (جرمان) ومارلي (آكي)”. (أ ف ب)