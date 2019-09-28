“العائدون” تستهل منشوراتها بإدوارد سعيد ومحمود درويش والقدس

عمان-الغد- استهلت دار “العائدون للنشر والتوزيع” في عمان، سلسلة إصداراتها الأولى، بكتابين؛ الأول: للناقد الثقافي والأكاديمي المغربي يحيى بن الوليد “سَرديّةُ فلسطين.. بين إدوارد سعيد ومحمود درويش”، والثاني: “القدس: تاريخٌ مُختَطَف وآثار مُزوّرة”، للباحث الدكتور عصام سخنيني.

الكتاب الأول؛ يجمع علَمَين، قلّما جاد بهما الزمن العربيّ، الزمنُ الذاهب في الهبوط على غير صعيد، بدءا بالثقافيّ/ الإبداعيّ، الأدبيّ والفنيّ والفكريّ والنقديّ، مرورا بالاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ والعسكريّ، وليس انتهاءً بالإنساني الذي يشهد مزيدا من الانهيار لأحوال الإنسان العربيّ. علَمين يعرض لهما ابن الوليد بقَدْر كبير من الجدّة والعمق.

يقول الشاعر عمر شبانة في تقديمه لهذا الكتاب “في تعاطيه مع كلّ من سعيد ودرويش، سواء على المستوى الشخصيّ أو الإبداعي، ينفذ ابن الوليد إلى جوانب خاصّة من كلتا الشخصيّتين، وعلاقة كلّ منهما بسردية الوطن، كما في علاقتهما بالمنفى، وهي علاقة يرصدها على مستوياتها النظرية والعملية، فيظهر فيها درويش “العائد” من المنفى إلى ما يسمّيه “نصف عودة” إلى “نصف وطن”، محاولا إنهاء حياة المنفى، بينما يبدو سعيد الرافض لهذه “العودة” والمتشبّث بفكرة المنفى المرتبطة بالمثقف المتمرّد والمنشقّ”.

ويضيف شبانة “هذا كلّه؛ يتناوله ابنُ الوليد عبر علاقة درويش وسعيد بالمؤسسة الفلسطينية الرسميّة، منظمة التحرير الفلسطينية، انخراطا فيها أو انشقاقا عليها”.

أما الثاني؛ فقد وضعه سخنيني الذي يعدّ من كبار الباحثين في تاريخ فلسطين القديم والحديث، وصدرت له عشرات المؤلفات في مجال نقد التوراة والتأريخ التوراتي و”الإسرائيليّات.

وجاء في تقديم المؤلّف لكتابه “القدس: تاريخٌ مُختَطَف وآثار مُزوّرة”؛ “ما توخّيناه من هذا الكتاب، هو كشف ما لحق بتاريخ القدس من عمليات تشويه وتزوير وتزييف، ابتدأت بحكايات الكتاب العبريّ، وتواصلت بالأساطير المؤسِّسة للفكر الصهيونيّ المعاصر. وفي هذا السياق، وقع غزو احتلاليّ إحلاليّ لهذا التاريخ، بذاكرتَيه الزمانية والمكانية، وأقصِيَ منه كل ما فيه من حقائق شهدها ماضي المدينة إن كانت تتنافى مع مسارد تلك الحكايات والأساطير، أو جرى إسكاتها قسرا، أو تم تزييفها والانحراف بها بشكل فظيع عن مدلولاتها التاريخية”.