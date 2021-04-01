العاصمة الجديدة.. مبررات منطقية ونظرات استشرافية

إنّ دراسة تاريخ الأمم والإفادة من تجاربها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كعقل جمعي يدير مصالح البلاد تظهر لنا أسباب نقل العواصم في دول عديدة، وبعد دراسة تجاربها بمنهجية علمية وصفية تحليلية مقارنة مع الوضع القائم في عاصمتنا الحبيبة عمّان يدعونا الأمر إلى خيار العاصمة الجديدة وتتلخص بالأسباب الآتية :

أولاً – الازدحامات المرورية :

إنّ الازدحامات المرورية الشديدة ونتائجها السلبية من هدر للوقت وللمال وتلوث للبيئة أو زيادة الحوادث والتي تنتج عن ضعف البنية التحتية، وضيق الشوارع، وازدياد عدد السيارات الشخصية، وضعف شبكة المواصلات العامة ( كالمترو والباص السريع، والقطارات،.. ) وفشل كل الإجراءات الترقيعية في إيجاد حلول منطقية لأسباب موضوعية متمثلة في ضيق الشوارع، وضعف التخطيط الشمولي والإستراتيجي للعاصمة عمّان طيلة العقود السابقة وازدياد عدد السكان بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة نتيجة الهجرات الداخلية والخارجية المتلاحقة ليحتم على المسؤولين وصانعي القرار التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول جذرية والاستفادة من حلول الدول المتقدمة لهذه المشكلة.

ثانياً – إعادة التوزيع الديمغرافي والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية :

يعتبر تمركز هذه الاعداد الهائلة من المواطنين في العاصمة عمّان من الأسباب الرئيسة لحتمية ضعف تقديم الخدمات بصورة مطردة على مر العقود والايام القادمة، إضافة إلى تمركز التنمية والموارد المالية في منطقة واحدة على حساب المناطق الأخرى، ومحدودية إنجاز تنمية شاملة مستدامة تستهدف مناطق أوسع، وشرائح اكثر في المجتمع، وبالتالي نقل العاصمة سيؤدي بالتاكيد إلى إعادة توزيع الثروة، وفتح فرص عمل جديدة، وتخفيض نسب البطالة بصورة ظاهرة

ثالثاً – النظرة الاستشرافية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية:

الدراسات الاستشرافية تدعونا لمواكبة العصر في توفير بيئة مريحة وجاذبة تتوفر فيها كل مقومات الحياة بصورة تحقق الرفاه وتحقق ديمومة التنمية المستدامة، وتوفر مرافق خدمية وترفيهية تجذب المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشاريع عملاقة تحد من البطالة، وتحرك الاقتصاد من خلال ضخ مليارات الدولارات دون أن تتكلف الدولة أية مبالغ من خلال تفعيل برامج ( B.O.T ) في بناء شبكة الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والمترو، والقطار السريع والمدن الترفيهية، وحديقة الحيوان والمدن الرياضية والمطار، وغيرها من المشاريع الكبيرة،…

رابعاً: استثمار الموقع الجغرافي المتوسط والمناخ المعتدل في جذب ملايين السياح ورجال الأعمال إلى هذه العاصمة الذكية التي ستحاكى كبريات العواصم الغربية في سهولة العيش، والانتقال وتوفير وسائل الترفيه ( مدينة ترفيهية، حديقة حيوان ،… ) بالإضافة إلى المواقع السياحية المميزة المتوفرة أصلاً ( البترا، البحر الميت، جرش،.. ) سيسهم في تأسيس المكاتب الإقليمية للشركات عابرة القارات، وإدارة مشاريعها في المنطقة العربية انطلاقاً من هذه العاصمة الواعدة.

خامساً – تشجيع المواطنين على الاستثمار، وشراء الأراضي وإقامة المشاريع في العاصمة الجديدة، سيعيد الاستثمارات والأرصدة المودعة في البنوك المحلية والعالمية إلى دورة الاقتصاد الاردني المحلي مما سيخفف المديونية، ويؤمن شريان حياة جديد لخزينة الدولة نتيجة بيع ملايين قطع الأراضي للأهالي والبنوك والمولات المحلية والعربية والعالمية والشركات وما يرافق ذلك من عمليات استيراد وبناء وعوائد رسوم جمركية ونحوه سيسهم بزيادة قدرتنا على الإنطلاق والانعتاق من شروط ومعوقات صندوق النقد الدولي واشتراطاته.

فمعاً للتفكير بجرأة وبطريقة إبداعية مرحلية يعقبها تخطيط إستراتيجي وتشغيلي لتحقيق الأحلام واستشراف المستقبل، فدقائق الساعة لا تنتظر، وتذليل العقبات، وتوظيف الطاقات، وترجمة الرؤى لواقع معايش هو سمة المجتمعات المتحضرة..

فهل تدخل عمّان التحدي؟ِ

د. أكرم عبد القادر