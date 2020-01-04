“العالمية للمناطق الحرة” تستضيف مؤتمرا حول التجارة مع الهند

نيودلهي- استضافت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أول مؤتمر دولي حول مناطق التجارة الحرة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة بحكومة الهند في العاصمة الهندية نيوديلهي، بحضور مجموعة من الجهات المعنية في مجال التجارة الحرة. وناقش المؤتمر التحديات المشتركة وأفضل الممارسات والتكنولوجيا الناشئة وأوجه التعاون الجديدة بين المناطق الحرة في المنطقة وخارجها.

كما عقدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة الاجتماع السنوي الثاني عشر لمجلس الإدارة في العاصمة الهندية نيوديلهي وذلك لمناقشة توسّعات المنظمة وتأثيرها عالميا والشراكات التي أبرمتها منذ تأسيسها في العام 2014 وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، بالإضافة إلى المشاريع والاستراتيجيات المستقبلية. ونمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ تأسيسها لتصبح هيئة عالمية تضم 574 عضوا في 125 دولة، تمكنت من إرساء معايير اعتماد عالمية المستوى، كما وقعت مذكرات تفاهم مع العديد من المنظمات، وإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الفريدة المخصصة للمناطق الحرة.

وترأس سعادة الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الاجتماع الذي استعرضت فيه اللجان وأعضاء مجلس الإدارة كيفية نموّ المنظمة وتوسعها عالميا عبر 10 مكاتب إقليمية و25 نقطة اتصال وطنية و6 سفراء دوليين، فضلا عن التخطيط لافتتاح 4 مكاتب إقليمية و25 نقطة اتصال وطنية أخرى خلال عام 2020. ووقّعت المنظمة مذكرات تفاهم مع هيئات عالمية كبرى من ضمنها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز التجارة الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية ومجلس المناطق الحرة بدبي. كما تتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، ما يعزز مكانتها كهيئة عالمية ذات تأثير قوي وفاعل. ويحصد المؤتمر السنوي النجاح سنوياً، حيث يستضيف حوالي 810 مشاركين من 76 دولة كل عام.