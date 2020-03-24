العالم من ووهان: من يوميات الإغلاق

وانغ شيوينغ* – (لندن ريفيو أوف بوكس) 5/3/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

عندما اندلعت أزمة فيروس “سارس” SARS في العام 2003، كنت في كلية الدراسات العليا. ولم تكن شنغهاي منطقة ساخنة؛ حيث أصيب ثمانية أشخاص فقط من أصل سكان يبلغ عددهم 17 مليون نسمة. ولم يكن الحرم الجامعي خاضعاً للحجر الصحي، ولم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي لتنشر الحس بالخطر. وجاء الصيف، وتلاشى الفيروس.

أصاب فيروس كورونا المستجد -SARS-CoV-2- مسبقاً عدداً من الأشخاص أكثر مما أصاب الـ”سارس”. وإلى جانب الرئتين والجهاز التنفسي، يمكن أن يؤثر هذا الفيروس أيضاً على المريء، والقلب، والكليتين، والأمعاء الغليظة والمثانة. والحصول على تشخيص مؤكد ليس سهلاً دائماً: فحوصات الدم غير موثوقة؛ واختبار الحمض النووي القياسي، الذي يستخدم مسحات من الحلق أو الأنف، ينتج معدلاً مرتفعاً من التشخيص السلبي الكاذب -خاصة في خضم حالة الطوارئ الصحية العامة، عندما يتم فحص أعداد كبيرة من الأشخاص في فترة زمنية قصيرة وفي ظل ظروف يصعب ضبطها. وقد يعاني المريض من السعال أو الحمى، أو ضيق التنفس -لكن هناك أيضاً الكثير من حالات العدوى التي تكون من دون أعراض ظاهرة، مما يجعل احتواء انفجار تفشٍ للمرض أكثر صعوبة.