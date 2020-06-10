حياتنامنوعات

العالم يحتفل بيوم “الآيس كريم”

منذ 49 دقيقة
يحتفل العالم أجمع في 10 يونيو بيوم البوظة (الآيس كريم
يحتفل العالم أجمع في 10 يونيو بيوم البوظة (الآيس كريم

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد-يحتفل العالم أجمع في 10 يونيو بيوم البوظة (الآيس كريم) بصفتها من أكثر المرطبات الباردة شعبية في العالم وخاصة في موسم الصيف الحار.

ويعود هذا العيد إلى انطلاق المبيعات الأولى للبوظة عام 1786 في الولايات المتحدة. وذلك على الرغم من أن أول وصفات لتحضير البوظة ظهرت قبل ذلك بكثير.

وكانت الحلوى الصينية التي ضمت قطعا من الفواكه المختلطة مع الثلج أول نموذج من الآيس كريم أو البوظة في العالم.

وكان الإغريق والرومان القدامى، بمن فيهم الإمبراطور نيرون، يحبون الاستمتاع بمنتجات اللبن البارد المختلط مع عصير الفواكه.

أما روسيا فظهرت فيها البوظة في منتصف القرن الـ18. وانطلق إنتاجها الصناعي في ثلاثينيات القرن الماضي، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ويعتبر العلماء أن الإفراط في تناول البوظة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض التنفس والسكري والحساسية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

ووجدت الدراسات أن procyanidin oligomers قد تحفز نمو الشعر،

زيت نباتي طبيعي يحفز نمو الشعر لدى دهن فروة الرأس!

منذ 39 دقيقة
دواء ليفيليماب، يخضع منذ أكثر من 2.5 سنة للاختبارات،

دواء Levilimab الروسي يعالج كورونا

منذ 56 دقيقة
البجعة الصغيرة "نقلت إلى مكان آمن، إذ يعتني بها حاليا مختصون في ملجأ للبجع".

شرطة لندن تطارد رجلا أساء إلى “فرخ بجعة”

منذ ساعة واحدة
يتحرى الباحثون ما إذا كان من الممكن أن تلعب الأدوية التي تكبح خصائص معينة في الجهاز دورا في وقف التصاعد السريع في الأعراض والمضاعفات.

تجربة 4 أدوية للسرطان والالتهابات مع مرضى كورونا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock