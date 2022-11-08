العالم يشهد آخر خسوف قمري كامل لمدة ثلاث سنوات اليوم

يشهد العالم اليوم الثلاثاء، خسوفا قمريا كاملا، يعرف باسم “قمر الدم”، والذي لن يتكرر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يمثل فرصة نادرة لرصده.

وهذا الخسوف الكلي الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في مايو، ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025

وخسوف القمر الكلي يوم الثلاثاء لن يكون مرئيا في أي من الدول العربية وانما ستشهد بعض المناطق العربية خسوفا ناقصا، وسيكون مرئيًا بنسب مُتفاوتة في جنوب وشرق أوروبا – آسيا – استراليا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الهادئ – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي. وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريبا، فيما تستغرق مرحلة الخسوف الكلي ساعة و25 دقيقة تقريبا.