“العالم” يطارد أحلام النجومية في الوحدات والمنتخبات الوطنية

مصطفى بالو

عمان – موهبة كروية عاشقة للشباك، برزت في أكاديمية الوحدات بمحافظة الزرقاء، واجتهد مكتشفه المدرب واللاعب السابق للوحدات فراس فوزي، والمدير الفني للعقبة حاليا رائد الداوود في صقل موهبته، التي لفت الانتباه بها صغيرا، ووجهها نحو اختبارات الواعدين في المدرسة الكروية المركزية لنادي الوحدات، حيث وقعت عيون مدربيه نضال الشملتي ومصطفى المحسيري عليه، لينطلق عبدالقادر العالم إلى عالم النجومية.

يروي العالم قصته الكروية، التي بدأت من حارات وأكاديمية الزرقاء الوحداتية، قائلا: “الزرقاء تعج بالمواهب الكروية، وكثير منها تم اصطيادها من قبل كشافة الأندية الكبيرة، ومنها الوحدات الذي عشقته منذ نعومة أظفاري، وكان لي الفخر أن أتتلمذ في مدرسة المدربين فراس فوزي ورائد الداوود، وقدما لي كل أشكال الدعم المعنوي، والرعاية الكروية، وقدماني على طريق النجومية، المزدحمة بالمواهب والخامات الم ميزة”.

وعن حكاية انضمامه إلى نادي الوحدات، أجاب العالم: “حققت حلمي الذي طاردته منذ مداعبتي الكرة، وتم اختياري ضمن تشكيلات الفرق التي تكبرني، حيث وطأت قدماي المدرسة بعد شهرين من تدريبي في أكاديمية الزرقاء، وسريعا ما استحوذت على إعجاب المدربين وأنا ما زلت ابن 12 ربيعا، وتباعا وصلت إلى فريق تحت 15 سنة العام 2019، وشاركته التتويج بلقب فئته تحت قيادة المدرب يوسف العموري”.

وتابع :”شاركت فريق الوحدات 15 في زمن كورونا حيث ألغيت منافساته بعد 3 جولات، سجلت فيها 6 أهداف، وتدرجت لأمثل فريق تحت 17 سنة الذي شاركته منافسات دوريين، وتوجنا بلقب الفئة العام الماضي، ومجموع ما سجلته في المرتين 18 هدفا، ولعبت لفريق تحت 19 سنة الموسم الماضي، وإن لم يحالفني التوفيق بالتسجيل فقط شاركته التتويج بلقب الفئة عن جدارة واستحقاق”.

وحول وصوله الفريق الأول للوحدات، أجاب الواعد العالم: “أفتخر باستدعائي لفريق الوحدات الأول، والذي أسكنه عرش أمنياتي، فكان لي الشرف باستدعائي إلى صفوفه تحت قيادة المدير الفني أبوزمع بالموسم 2020، لكن قرار اتحاد الكرة بأن يكون عمر اللاعب 16 سنة، وأنا كنت وقتها 15 سنة، منعني من مشاركة الفريق المنافسات الرسمية المحلية، وتكرر الأمر بالموسم 2021، وكنت أتواجد في كشف المباريات الرسمية بالدوري، وكانت أول مباراة رسمية لي في صفوف “الأخضر” في مسابقة كأس الأردن أمام حوارة، وكم كان الشعور جميلا، باللعب إلى جانب أسماء طالما حلمت بالتواجد معها، وخلف جماهير وفية تعتبر الأساس في انتصارات وإنجازات نادي الوحدات”.

وعن حكايته مع المدير الفني الجديد لفريق الوحدات البوسني داركو نيستوروفيتش، رد العالم: “تم استدعائي مؤخرا من قبل المدير الفني الجديد للوحدات، الذي يؤمن بالمواهب الشابة ويضعها على سلم اختياراته، لكن إصابة في الحوض أبعدتني عن التدريبات، وأعيش حاليا راحة سلبية، ومن المنتظر عودتي إلى الملاعب بعد اسبوعين عقب التماثل للشفاء التام”.

وتناول العالم تمثيله المنتخبات الوطنية بقوله: “من أبرز طموحاتي الدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية، والحمدلله الذي وفقني بتمثيل منتخب الناشئين بالعام 2019، وشاركته منافسات غرب آسيا التي أقيمت في الزرقاء، تحت قيادة المدير الفني خليل فطافطة، ومساعده خالد لافي، ورضينا بالوصافة وسجلت في هذه البطولة 3 أهداف”.

وزاد العالم: “شاركت منتخب الناشئين التصفيات الآسيوية في أيلول (سبتمبر) 2019، وسجلت في مرمى نيبال وسيرلانكا والكويت ما مجموعه 6 أهداف، ولم يحالفنا الحظ بالتأهل بعد الخسارة من طاجيكستان، ومثلت مؤخرا منتخب الشباب، وتبقى طموحاتي تدور في فلك تمثيل المنتخب الأولمبي، والوصول إلى صفوف المنتخب الأول، في الوقت الذي أتطلع فيه للوصول إلى صفوف فريق الوحدات الأول، وفتح باب الاحتراف الخارجي، وسأطارد أحلامي بكل ثقة وعزيمة وتحد”.

ونال العالم إشادة خاصة مدرب مدرسة الوحدات الكروية نضال الشملتي الذي قال: “يعتبر العالم، موهبة كروية تهديفية مميزة، وأتذكر حين التحق بمدرسة الوحدات الكروية بعمر 12 سنة، لفت الانتباه بإمكانياته ومهاراته، وطلبت في الاختبار جلوسه لوحده دون الخامات التي خاضت الاختبار، وراهنت عليه ليصبح فارقا فنيا في كل فئة لعب لها، وتوقعت وصوله سريعا إلى الفريق الأول للوحدات وتمثيله منتخبات فئاته، لما يتميز به من حسن اختيار المكان المناسب داخل الصندوق، والسرعة والذكاء والقوة البدنية والقدرة التهديفية، وأتمنى له التوفيق في محطاته الكروية المقبلة”.