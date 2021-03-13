العالم ينفق 10 مليارات دولار على التكنولوجيا يوميا

إبراهيم المبيضين

عمان- ليس غريبا أن تصبح خدمات الاتصالات والتقنية وأجهزتها من أولويات الناس اليوم، فهي الأدوات التي تسهل التواصل والعمل وإنجاز كل تفصيلات الحياة اليومية، فلا عجب أن تظهر دراسة عالمية أن العالم ينفق في كل يوم أكثر من 10 مليارات دولار على كل خدمات وتقنيات وأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه كل المؤسسات اليوم والحكومات لتطبيق وتنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي، الى جانب الاعتماد الكبير من قبل الناس والمجتمعات على خدمات التكنولوجيا والاتصالات في تسيير أمور حياتهم اليومية، وخصوصا بعد جائحة كورونا وإثبات فاعلية التقنيات الحديثة لتسهيل مفاهيم الصحة الإلكترونية والتعلم عن بعد والعمل عن بعد والتسوق الالكتروني وغيرها من المفاهيم.

وأظهرت دراسة عالمية محايدة، مؤخرا، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي “ICT”، بكل منتجاته وخدماته، شهد في العام الماضي “عام كورونا” إنفاق حوالي 3.7 تريليون دولار.

معنى ذلك أن العالم أنفق على كل خدمات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 10 مليارات دولار في كل يوم من العام الماضي.

الدراسة التي نشرتها مؤخرا مؤسسة “غارتنر” البحثية العالمية، ذكرت أن الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات، سيرتفع بنسبة 6.2 % خلال العام الحالي ليسجل قرابة 3.9 تريليون دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن التحول الرقمي أثبت فاعليته وأهميته للأفراد والمجتمعات والمؤسسات والحكومات في مواجهة جائحة “كورونا”، ولذا سيزيد التركيز والتوسع في برامج ومشاريع التحول الرقمي في جميع أرجاء العالم العام الحالي.

وشملت أرقام دراسة “غارتنر” الخاصة بالإنفاق العالمي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنفاق على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ومراكز البيانات وخدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت.

وقالت الدراسة “الإنفاق على خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، شكل الحصة الكبرى من الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات العام الماضي بتسجيله حوالي 1.35 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم العام الحالي الى 1.4 تريليون دولار”.

وقالت الدراسة “إن الإنفاق على “خدمات تقنية المعلومات” سجل في العام 2020 أكثر من تريليون دولار”، متوقعة أن يزيد هذا الإنفاق لحوالي 1.1 تريليون دولار في العام الحالي.

وأضافت الدراسة أن الإنفاق على أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات سجل حوالي 653 مليار دولار العام الماضي، متوقعة ارتفاعه الى 706 مليارات دولار العام الحالي.

وقالت الدراسة العالمية “إن الإنفاق على قطاع البرمجيات الذي غالبا ما تعتمد عليه الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية، سجل قرابة 465 مليار دولار في العام الماضي ليرتفع الى 505 مليارات دولار في العام الحالي”.

ولفتت الى أنه جرى إنفاق 215 مليار دولار على أنظمة مراكز البيانات العام الماضي، متوقعة أن يسجل هذا الإنفاق 228 مليار دولار في العام الحالي.