العامري عضواً في استشاري بنك الشفاء والصحة الأردني

عمان -الغد- قررت الهيئة الإدارية لبنك الشفاء والصحة الأردني ، تكليف العميد المتقاعد ممدوح سليمان العامري ، ليكون عضواً في المجلس الإستشاري لبنك الشفاء ، ومسؤولاً عن ملف الأمن الصحي فيه .

ويُذكر أن العامري كان قد شغل مواقع متقدمة في السلك العسكري محلياً ودولياً ، ولديه خبرات واسعة في العلاقات المحلية والدولية ، ويحظى بإحترام كبير وعلاقات شعبية ورسمية واسعة .

حيث شغل العامري خلال خدمته العسكرية ، منصب مديراً للتوجيه المعنوي والناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديراً لوحدة الإتصال الإستراتيجي في القوات المسلحة ، كما عمل مديراً للإعلام والشؤون العامة لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا .

رئيس الهيئة الإدارية لبنك الشفاء أشرف الكيلاني، قال بأن بنك الشفاء وضمن خطة تطوير عمله ، كان لا بد من رفد بنك الشفاء بالكفاءات ، التي تتناسب وتطلعات بنك الشفاء ، في المضي قُدماً بتحقيق المزيد من النجاح والإنجازات.

وأضاف الكيلاني بأن توجيهات رئيس مجلس أمناء بنك الشفاء فيصل الفايز ، كانت واضحة بأهمية إعادة تشكيل المجلسين الإداري والإستشاري ، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والقادمة ، والتي تُعتبر فيها القضية الصحية ، قضية الأردن والعالم الأولى جراء جائحة كورونا.

مدير عام بنك الشفاء الدكتورة نيفين أبو زيد ، أكدت على أهمية وجود الكفاءات من أصحاب الخبرة ضمن كوادر بنك الشفاء ، ونوّهت أبوزيد إلى أهمية العمل من مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ، على تحقيق مفهوم الأمن الصحي في الأردن.

وأضافت الدكتورة أبو زيد إلى أن إعادة هيكلة بنك الشفاء ، هي الخطوة الصحيحة في الإتجاه الصحيح ، لضمان بقاء مسيرة بنك الشفاء حافلة في خدمة الوطن ، وتحت مظلة قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، الراعي الأول للصحة في الأردن.

ونذكر بأن المجلس الإستشاري لبنك الشفاء والصحة الأردني ، الذي يرأسه مدير الخدمات الطبية الملكية السابق ، الفريق المتقاعد الدكتور يوسف القسوس ، يضُم عدداً من الشخصيات الوطنية ، من أصحاب الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات.