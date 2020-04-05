العاملات الإناث الأكثر تأثرا بغياب الحماية الاجتماعية لهن في ظل “كورونا”

رانيا الصرايرة

عمان _ اكد تقرير، صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف، أن النساء العاملات تأثرن بوباء “كورونا” أكثر من بقية الفئات، كونهن يشكلن غالبية العاملين في الصحة والرعاية وهن أكثر عرضة لتهديد غياب الحماية الاجتماعية.” وحتى قبل تفشي مرض كورونا المستجد، كانت النساء تؤدين أكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في العالم، ومن المرجح أن تكون هذه النسبة قد ازدادت”.

ودعا التقرير الى اعتماد مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة الشركات في دعم أسر العاملين أثناء أزمة كورونا المستجد، حيث تحث هذه المبادئ أصحاب العمل على أخذ أثر قراراتهم على أسر العاملين بعين الاعتبار، وعلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ما أمكن. فالدعم الإضافي، لا سيما لذوي الدخل المحدود، ضروري لتقليل العواقب السلبية لتفشي المرض على العمال وأصحاب العمل وأسرهم وأطفالهم..

وقال التقرير “من التحديات التي تواجه العائلات إيجاد رعاية آمنة للأطفال، والموازنة بين مسؤوليات العمل والرعاية، والتكيف مع فقدان الدخل”.

كما تدعو منظمة العمل الدولية واليونيسف الحكومات إلى دعم أصحاب العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، ولا سيما للأسر المعرضة للخطر. مبينة ان من شأن تبني سياسات وممارسات صديقة للأسرة، مثل حماية الوظائف والدخل، والمرونة في ساعات العمل، والإجازات المدفوعة لرعاية أفراد الأسرة، والحصول على رعاية جيدة للأطفال في حالات الطوارئ، أن تحدث فرقاً حاسماً وتساعد في استقرار أسواق العمل واستقرار الأسر والمجتمعات.

وتقول مديرة قسم ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية مانويلا تومي،: “إن الحوار الاجتماعي – التشاور والتعاون بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل وممثليهم – أمر أساسي. وإذا أردنا أن تكون مواجهتنا فعالة ومستدامة، يجب أن تبنى على الثقة وعلى مجموعة واسعة من التجارب”.

توفر معايير العمل الدولية أساساً قوياً لحلول السياسات اللازمة للتعافي المستدام والمنصف. وهي تجسد نهجاً محوره الإنسان في الاقتصاد والتنمية، وتوازن بين متطلبات تحفيز الطلب وبين دعم الشركات وحماية العاملين.

بدورها تؤكد رئيسة برنامج تنمية الطفولة المبكرة في اليونيسيف بيا روبيلو بريتو: “ستعاني الأسر لسنوات مقبلة من الآثار الثانوية للوباء – كفقدان الوظائف والتوتر المديد، وتدهور الصحة النفسية. وبالنسبة للأطفال الأكثر ضعفاً، فإن عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية كافية يفاقم خطر تعرضهم للأزمة”.

وتتضمن الإرشادات الأولية الموجهة لأصحاب العمل رصد التوجيهات الوطنية من السلطات المحلية والوطنية وتطبيقها وإبلاغها للقوى العاملة، مراجعة السياسات الحالية لأماكن العمل لضمان أنها توفر دعماً كافياً للعمال وأسرهم..

وتؤكد ضرورة اتباع الممارسات الجيدة عند تنفيذ سياسات قائمة على الحوار الاجتماعي وقوانين العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية. ضمان توفير تدابير الدعم في مكان العمل للجميع دون تمييز، وضمان اطلاع جميع العاملين عليها وفهمها وتقبلها، ومكافحة التمييز والوصم الاجتماعي في العمل من خلال دعم التدريب وآليات الإبلاغ السرية والآمنة.

كما تدعو الى منح العاملين قدراً أكبر من الحرية والمرونة في عملهم. وإذا كانت المرونة في العمل غير ممكنة، يجب التفكير في أشكال أخرى من الدعم للوالدين العاملين، مثل رعاية الأطفال، ودعم الوالدين العاملين بخيارات مناسبة لرعاية الأطفال والتأكد من أن وظائف رعاية الأطفال ذات جودة عالية.

وشددت المبادئ على تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية بما في ذلك توفير التوجيه والتدريب على السلامة والصحة المهنية والنظافة، وتشجيع العاملين على التماس رعاية طبية مناسبة ومساعدتهم في التغلب على الضغوط النفسية.

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