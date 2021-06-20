عاملون في البلديات يلوحون بالتصعيد و 18 تموز موعد لبدء الاحتجاجات

احمد التميمي

اربد – لوح ما يسمى اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن بالتصعيد وحدد يوم الأحد الموافق 18 / 7 /2021 للبدء بالإجراءات التصعيدية واستخدام كافة الوسائل المتاحة حسب الدستور للمطالبة بتنفيذ العديد من المطالب التي تخص قطاع البلديات بعد مضي 3 سنوات من المطالبات.

وحسب كتاب أرسله الاتحاد إلى وزارة الإدارة المحلية أن النقابة تقدمت بمجموعة من المطالب بتاريخ 4/9/2018 تحقق منها البعض وما زلنا لغاية الآن بانتظار تحقيق ما تبقى والتي وضعت بمدد زمنية بناء على عدة اتفاقيات ما بين النقابة ووزارة الإدارة المحلية.

وقال رئيس الاتحاد احمد السعدي أن النقابة تفهمت الظروف التي أدت إلى تأخير تحقيق بعض المطالب والتي تحتاج إلى قنوات قانونية للسير بها بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت الأردن والعالم، إلا أن فترة الانتظار قد طالت ولم تعد ترى أي عمل جاد وفعلي لإتمام هذه المطالب والعديد من احتياجات الموظفين في القطاع بأكمله.

وأشار السعدي إلى أن بند تثبيت عمال المياومة وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وإلغاء كافة التكاليف وإعادتها حسب الأنظمة والتعليمات وفروقات الرواتب للموظفين المستحقين وعكسها على الراتب الأساسي لم تحقق لغاية الآن.

وطالب السعدي أن يتم صرف فروقات الرواتب عن السنوات الماضية المستحقة من خلال رصدها من مخصصات المحروقات لتلك البلديات أو تسهيل لمنح قروض لتكلك البلديات.