“العاملين بالمناجم” تعبر عن اعتزازها بالنتائج المالية النصف سنوية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية

عمان -الغد – أكدت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، اعتزازها بالنتائج المالية النصف سنوية التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية وتمثلت في تحقيق أرباح بقيمة 90.092 مليون دينار.

وثمن رئيس النقابة خالد ألفناطسة، باسم أعضاء النقابة وجميع العاملين في قطاع التعدين، الجهود الكبيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والادارة التنفيذية للشركة، على الجهود المخلصة التي أسهمت في النهوض بالشركة من جديد، وجعلها أنموذجا يحتذى، وتجربة عملية ناجحة في الإدارة الحكيمة التي حولت الشركة من مؤسسة متعثرة إلى مؤسسة ناجحة وطموحة وقادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.

وأعرب ألفناطسة في رسالة وجهها الى رئيس مجلس ادارة الشركة، عن تقدير أعضاء النقابة وجميع العاملين في قطاع التعدين، لجملة الاجراءات الحصيفة التي قامت بها الشركة وادارتها التنفيذية لتحقيق هذه النتائج من حيث ضبط النفقات، وتخفيض كلف الإنتاج، وفتح اسواق جديدة، وتحقيق ارقام قياسية في الصادرات، بالاضافة إلى الدخول في شراكات إستراتيجية لصناعات تكاملية مبنية على خبرات فنية متقدمة وتكنولوجيا إنتاجية حديثة، والخطط التي وضعتها واسهمت في اعادة الشركة الى مسارها الصحيح وصولا إلى تحقيق الأرباح.

وأكد ألفناطسة، أن النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، جاءت بعد سنوات وظروف صعبة مرت بها الشركة وأدت إلى الخسائر ، وما سببته من تخوفات لدى العاملين على مستقبل الشركة واستمراريتها.

وعبر الفناطسة عن شكر النقابة لجميع العاملين في مواقع الانتاج المختلفة لجهودهم الكبيرة التي اسهمت في تحقيق هذه النتائج المميزة، في ظروف استثنائية نتيجة لجائحة كورونا.