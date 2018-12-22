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“العاملين في البلديات” تعلن اعتصاما مفتوحا يوم الأربعاء المقبل

منذ 18 دقيقة
مبنى وزارة الشؤون البلدية -(أرشيفية)

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عمان- أعلن رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة للعاملين في البلديات احمد السعدي ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة سليمان الجمعاني، عن تنفيذ اعتصام مفتوح للعاملين في بلديات المملكة يبدأ الأربعاء المقبل، وذلك احتجاجا على عدم التزام وزارة الشؤون البلدية بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بينهما في الرابع من الشهر الحالي.
وقال السعدي والجمعاني في مؤتمر صحفي مساء السبت، ان تنفيذ هذا الاعتصام يأتي استناداً الى كتاب مقدم للوزارة في الحادي عشر من الشهر الحالي، واعطاء مهلة نهائية للتنفيذ تستمر سبعة ايام.
واستعرضا المطالب العمالية والمتعلقة بانشاء صندوق ادخار يكون الجزء الرئيسي منه مكافأة نهاية الخدمة، وصندوق للتكافل والاسكان تكون امواله من اقتطاعات رواتب الموظفين، وأقسام للسلامة العامة في جميع البلديات، وعطلة يوم السبت، وعلاوة المؤسسة حسب نظام الخدمة المدنية، وإعادة النظر بالتعليمات الصادرة من الوزارة بما يخص الحوافز والمكافآت، وتثبيت عمال المياومة.
وأشارا الى انه تم تقديم هذه المطالب للوزارة في الخامس من ايلول الماضي وتم اعطاء مهلة حتى العاشر من تشرين الاول لمناقشتها والتوافق عليها دون اللجوء الى الاحتجاج والتصعيد.
يذكر ان عدد المنتسبين للاتحاد المستقل للبلديات يبلغ 22 الف منتسب من كافة موظفي البلديات في المملكة، بينهم 11 الف منتسب من بلديات الشمال، وتسعة الاف من الجنوب، والفيي منتسب من بلديات الوسط.  (بترا)

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