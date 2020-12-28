العايد: تصريحات كورونا محصورة بعبيدات والهياجنة

عمان – اللغد – أكّد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أنّ التصريحات الحكوميّة بشأن أزمة كورونا، والإعلان عن الإجراءات التي تتّخذ للتعامل معها، تنحصر به وبوزير الصحّة، وبمسؤول ملفّ كورونا.

وشدّد العايد على أنّ أيّة تصريحات أخرى تصدر عن الخبراء أو المتخصصّين تعبّر عن آرائهم الشخصيّة وليس عن رأي الحكومة؛ موضحاً أنّ الإعلان عن أيّة قرارات أو إجراءات في حال اتخاذها يكون صادراً عن المسؤولين الثلاثة المخوّل لهم التصريح أو الإعلان عنها.

وبين أنّ الحكومة منفتحة على وسائل الإعلام، وحريصة على تدفّق المعلومات بكلّ شفافية ووضوح، سواءً من خلال التواصل المباشر أو المؤتمرات الصحفيّة الدوريّة؛ داعياً الزميلات والزملاء في وسائل الإعلام لاستقاء المعلومات من المسؤولين بحسب الاختصاص، سواءً ما يتعلّق بوباء كورونا أو غيره من القضايا.