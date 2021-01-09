أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

العايد: صنع الأردن في 100 عام الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد

منذ 3 ساعات
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطة التفيذية الاحتفالية لمئوية الدولة اليوم ، إنا اخترنا متحف الحياة البرلمانية، العابق بالتاريخ، للإعلان عن خطّتنا للاحتفال بهذه المناسبة، لما يحمله من رمزيّة وطنيّة وقيمة تاريخيّة فريدة.

وأضاف العايد أن مئوية الدولة فرصة لإطلاق نقاشات وطنية راشدة لاستلهام الدروس والعبر واستشراف المستقبل.

ونوه إلى أن سر الإنجاز على امتداد مئة عام يكمن في (الحكمة في إدارة النُدرة)، فقد صنع الأردن الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد.

في السياق ذاته قال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، إن مئوية تأسيس الدولة الأردنية تمثّل قصة نضال وتضحية وبناء أرسى مداميكه الأولى الهاشميون، ومعهم أجيال من الأردنيين.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock