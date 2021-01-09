العايد: صنع الأردن في 100 عام الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد

عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطة التفيذية الاحتفالية لمئوية الدولة اليوم ، إنا اخترنا متحف الحياة البرلمانية، العابق بالتاريخ، للإعلان عن خطّتنا للاحتفال بهذه المناسبة، لما يحمله من رمزيّة وطنيّة وقيمة تاريخيّة فريدة.

وأضاف العايد أن مئوية الدولة فرصة لإطلاق نقاشات وطنية راشدة لاستلهام الدروس والعبر واستشراف المستقبل.

ونوه إلى أن سر الإنجاز على امتداد مئة عام يكمن في (الحكمة في إدارة النُدرة)، فقد صنع الأردن الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد.

في السياق ذاته قال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، إن مئوية تأسيس الدولة الأردنية تمثّل قصة نضال وتضحية وبناء أرسى مداميكه الأولى الهاشميون، ومعهم أجيال من الأردنيين.