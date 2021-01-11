العايد: من حق الأردنيين أن يفخروا بمنجزات رجالات الدولة

عمّان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إن الأردن ورغم شح الموارد استطاع خلال المئة عام الماضية أن يحقق إنجازات كبيرة، بجهد وحكمة الهاشميين وعزم الرعيل الأول من الأجداد والآباء وتضحيات الشهداء.

وأكد أن الدولة التي بناها الهاشميون مع الأجداد والآباء تعد نموذجاً يحتذى في إدارة الندرة، فقد صنع الأردن الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد، مشيراً إلى أن من حق الأردنيين جميعا ً أن يفخروا بمنجزاتنا وبرجالات الدولة الأوائل الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن.

وأشار العايد خلال مشاركته في التغطية الخاصة لعدد من الإذاعات المحلية احتفالاً بمئوية الدولة والتي نظمتها الإذاعة الأردنية اليوم الاثنين، إلى أن المملكة ورغم التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم، استطاعت أن تتقدم وتحقق الإنجازات بعزم قيادتها الهاشمية وجهود أبناء شعبها.

وحول الخطة الوطنية لاحتفالات مئوية الدولة، أوضح العايد أن الخطة ستنفذ على مدار العام وتتضمن خمسة محاور رئيسة، مؤكدا أن الحكومة ستسعى من خلال هذه الخطة لتجسيد المحطات التاريخية التي مرت بها المملكة.

وبين أن الخطة تضم العديد من الاحتفالات الكبرى والإعلانات الوطنية، أبرزها إعلان يوم 11 نيسان من العام الحالي، والذي سيكون يوما وطنيا بمناسبة مئوية الدولة، وإعلان يوم 16 نيسان من كل عام يوما وطنيا أيضا للعلم الأردني، مبينا في هذا الصدد أن اختيار يوم للعلم جاء لتجسيد الروح الوطنية ولرمزيّة العلم الأردني.

وقال العايد: “الاحتفال في مئوية الدولة لا يخص الحكومة وحدها، بل هو احتفال لجميع الأردنيين، بهذا المنجز الوطني، والحكومة معنية بتنظيم الاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة”.

وأضاف: “من حق هذا الجيل أن يفتخر بأنه شهد مئوية الدولة، ويجب علينا أن نحافظ على البناءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإرث الذي خلفه لنا الآباء والأجداد”.

ولفت العايد إلى أن الحكومة أرجأت بعض الاحتفالات الجماهيرية إلى شهر أيار المقبل بسبب الوضع الوبائي، مشيرا إلى أننا متفائلون في العام الحالي بأن يزول الوباء، لاسيما مع بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا بعد غد الأربعاء، منوها بأن الأردن يعد الدولة الحادية والأربعين في العالم التي تبدأ بإعطاء مواطنيها المطعوم ضد الفيروس.

كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن الحكومة مستمرة في دعم الإعلام الوطني سواء الرسمي أو الخاص، والذي يعد شريكا للحكومة وأحد أطراف المعادلة في المشهد الإعلامي.

ولفت إلى أن البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النواب التاسع عشر ركز في محاوره على دعم الإعلام الوطني وخصوصا الصحف الورقية التي تعاني من تحديات كبيرة.

واختتم الوزير حديثه بالتهنئة بمناسبة مئوية الدولة، قائلا: أبارك لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب الأردنيين، ونتمنى أن تكون سنواتنا المقبلة أفضل، وتستمر المسيرة.

بترا