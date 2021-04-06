العايد يبحث مع السفيرة الكندية تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين

عمان- الغد- بحث وزير الثقافة علي العايد، خلال لقائه السفيرة الكندية “دونيكا بوتي” اليوم الاثنين، جملة من الموضوعات الثقافية، وسبل تطوير العلاقات في المجال الثقافي والسياحة الثقافية.

وأكد العايد العلاقات الطيبة والراسخة التي تربط بين كندا والأردن، داعيا إلى تعزيزها بما يخدم البلدين الصديقين.

وأشار إلى البرامج والمشاريع التي تنظمها الوزارة في الاحتفال بمئوية الدولة لما شأنه تعريف العالم بتاريخ الأردن وتجربته التنموية والثقافية وعلى الصعد كافة.

وعبر وزير الثقافة عن حرص الأردن على تعزيز قيم التنوع الثقافي وفتح باب التبادل الثقافي مع كندا، لافتا إلى دور مهرجان جرش كفضاء أردني لحوار الثقافات والفنون العالمية والإنسانية.

وعرضت السفيرة بوتي، للعلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدة ضرورة التواصل لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، واعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ عقود. ولفتت السفيرة إلى عدد من النشاطات والمشاريع التي جرى التعاون فيها على صعيد التدريب والموسيقى والسينما.