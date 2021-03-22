العايد يطلق الخطةِ الوطنية للأرشيفِ الوطنيِّ ومنصة ” وثق”

عمان – الغد-أطلق وزير الثقافة علي العايد في المكتبة الوطنية (اليوم الاثنين 22/3) ومنصةِ (وثق) الإلكترونية التي تهدف إلى جمع الوثائق من المواطنين وحفظ نسخ منها، بوصفها إحدى أكثر الوسائل حداثة وفعالية.

وقال العايد إن الدولة الأردنية غنية بذاكرتها وأرشيفها الوطنيّ الذي يمثل جزءً مهما من ذاكرة الامة، وهذا ما دفع الوزارة بعد مرور مئة عام وبمناسبة الاحتفال بذلك إلى أن تعيد توثيق وترسيخ هذه الذاكرة لتكون محطة مهمة في إعادة كتابة تاريخنا وسرديتنا التي نعتز بها.

وعبر الوزير عن أمله أن يتفاعل معها الأردنيون كما هو شأنهم دائماً، وأن تسهم هذه المنصّة في فتح المجال لجمع الوثائق المنتشرة بين أيدي المواطنين بكل أشكالها (صور، وثائق تاريخية، مواد صوتية ومرئية)، التي تمثِّل جانباً مهماً من التاريخ الوطني، وبعضها يتسّمُ بالطابع الشَّخصي، لكنها ذات قيمة تاريخية.

وأوضح العايد أن الوزارة تواصل العمل ضمن الخطة الوطنية بتدشين مجموعة من المشاريع والبرامج المستدامة التي منها إطلاق جهد وطني للتوثيق والأرشفة نطمح أن نوثّق فيه لمؤسساتنا الوطنية التي كان لها دور في حركة البناء الوطني، وبناء سرديّة وطنية للأحداث الوطنية الكبرى، ومسيرة بناء الدولة، والمؤسسات، والتراث الشفوي وهو ما يعني توثيق الثقافة الأردنية وحفظها، من خلال مشروع جمع التراث والتاريخ الشفوي الأردني الذي يغطّي ما لم تغطّه الوثائق الرسمية والمدّونات والمخطوطات.

من جهته، قال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إنه من خلال الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الاردنية، فقد تم تكليف المكتبةِ الوطنيةِ بوصفها الجهةَ المسؤولة رسمياً عن التوثيقِ الرسمي بموجب قانون الوثائق الوطنية رقم (9) لسنة (2017) بتنفيذ خمسة مشاريع متعلقة بالتوثيق والأرشفة.

وأضاف أن هذه المشاريع، هي: التوثيق الارشيفي للمؤسسات العامة في مئة عام، وأرشفة وتوثيق تطوّر المجتمع والمؤسسات الأهلية، وأرشفة وتوثيق أحداثٍ كبرى ومفصليةٍ في تاريخ الدولة الأردنية، والسجلُ الوطني للصور الفوتوغرافية، إضافة الى منصة التوثيق الوطنية (وثق) التي تم إطلاقها اليوم، وهيي منصةٌ رقميةٌ تسعى إلى تشجيعِ المواطنين برفعِ نسخٍ إلكترونيةٍ من الوثائقِ المتوفرةِ لديهم ، مع تعبئةِ نموذجِ معلوماتٍ حول الوثيقة التي سبق رفعها، مبينا أنه ستقومُ لجنةٌ من الموظفين المتخصصين بالتدقيق والتحقق من الوثائقِ التي تصلُ إلى المنصة وفق المعايير العلمية والمهنية ، وتصنيفها حسب الأهمية والنوع.

وخلال الحفل، عرض مدير عام المكتبة الوطنية لمنصة (وثق) الرقمية، وطرق تحميل الصور والوثائق من قبل المواطنين، كما قام وزير الثقافة بجولة في المكتبة الوطنية.