العايد يفتتح معرضا للفن التشكيلي وموسم البيدر الثقافي في جرش

جرش- افتتح وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية الدولة علي العايد (اليوم السبت 26/6/2021) معرض الفن التشكيلي للأطفال الذي أقامته جمعية جرش للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديرية الثقافة، ضمن مبادرتها (في كل بيت فنان) في قاعة زوار المدينة الاثرية.

وأثنى الوزير على إبداع الشباب فرسان التغيير الذين تزخر أعمالهم بالابتكار والثراء وتعكس نضوجًا فنيًا ومهارات متميزة، مشيدًا بالمبادرة التي احتضنت المبدعين الأطفال والشباب، داعيًا إلى تعميمها على كل محافظات المملكة.

وقال العايد أن الاهتمام بالمواهب الواعدة واكتشافها والعمل على بناء قدراتها وتمكينها يسهم في رفد المشهد التشكيلي الأردني بالعديد الفنانين الذين ان توفرت لهم فرص بناء القدرات وأتيحت لهم فرص المشاركة في معارض الفنون التشكيلية.

كما أعرب عن اعتزازه بتاريخ مدينة جرش العريقة، موطن الثقافة والإبداع والفنون التي قدمت للوطن كوكبة من القامات الإبداعية ممن ساهموا في بناء الدولة الأردنية، لافتا الى مكانة جرش في وجدان القيادة الهاشميّة والأردنيين باعتبارها رمزاً من رموز الثقافة والحضارة الأردنية.

وكان قدم رئيس جمعية جرش للفنون التشكيلية الفنان طارق العتوم شرحا مبادرة في كل بيت فنان الحرفية بين فيه دور الجمعية في اكتشاف المواهب وفي الختام وزع الوزير شهادات التقدير على الأطفال المشاركين بالمعرض.

إلى ذلك افتتح الوزير العايد بحضور محافظ جرش د. فراس أبو قاعود موسم البيدر الثقافي الثاني والعشرين لمنتدى جبل العتمات الثقافي في قاعة بلدية جرش .

وقال رئيس المنتدى خلدون عتمة إن المنتدى الذي يوقد شمعة موسمه الثقافي الثانية والعشرين يسعى للارتقاء بالمستوى الثقافي في المحافظة،.

وفي الحفل الذي اشتمل قصائد شعرية وأغاني وطنية ودبكات شعبية، قال الرئيس الفخري للمنتدى ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى حمد الكرازنه: إن هذا الافتتاح يأتي بمناسبة مئوية الدولة الأردنية والأعياد الوطنية لافتا إلى الإنجازات التي حققها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. فيما لفت رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية د.عاطف عضيبات الذي ألقى كلمة الشباب إلى قصة نجاح هذا المنتدى على مر السنين الذي أسهم بدور كبير في تعزيز دور الثقافة الوطنية في المجتمع.