العايد يفتتح معرض مادبا الثالث للفن التشكيلي



مادبا – الغد- افتتح وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية الدولة علي العايد اليوم الاثنين 28/6/2021 معرض مادبا الثالث للفن التشكيلي الذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة مادبا بالتعاون مع الجامعة الالمانية ضمن الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية الدولة.

وقال العايد إن توزيع مكاسب التنمية الثقافية يأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة لتشمل المحافظات ومبدعيها لبناء قدرات الشباب، مؤكدا أن التنمية الثقافية تعد أحد ركائز الإبداع.

وأثنى العايد على موضوعات لوحات الفنانين من الشباب والشابات المشاركين في المعرض الذي يمثل انعكاسا لواقعنا وتراثنا ومستقبلنا، مثنيًا على إبداعهم وتميزهم.

وأكد العايد أننا وبعد مئة عام من البناء والتأسيس قدمنا وما نزال نقدم أنفسنا بأدوات تحمل عبق إرثنا وتاريخنا العظيم في جميع المجالات، ومنها الفن التشكيلي، مدعومين بعطاء وجهود الهاشميين، مستمدين منهم القوة والعزيمة لنعبر للمئوية الجديدة، لنسلم الجيل الجديد راية البناء والعطاء.

إلى ذلك أشاد الوزير العايد بتنظيم المعرض الذي يقام في مادبا مدينة الفسيفساء المتفردة بالفن والحضارة وعبق التاريخ، معربا عن شكره للجامعة الألمانية الأردنية احتضانها المعرض، ولمديرية ثقافة مادبا والمنظمين والمشاركين والحضور، داعيا الله أن يحفظ قيادتنا الهاشمية ومليكنا، متمنيًا لسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية في يوم ميلاده الذي يصادف اليوم، وأن يبقيه الله ذخرا وسندا لسيدنا وأردننا.

وكان الوزير قد تجول في أرجاء المعرض الذي تضمن 69 لوحة فنية، لـ23 فنانًا وفنانة، يرافقه رئيسة الجامعة الألمانية الأردنية د. منار الفياض، ومحافظ مادبا الدكتور علي الماضي، والنواب عبدالرحيم المعايعة و مجد اليعقوب، ومدير ثقافة مادبا محمد الأزايدة، لتختتم فعاليات المعرض بتكريم الفنانين المشاركين وتوزيع شهادات التقدير والدروع عليهم.