العايد يلتقي مجلس نقابة الفنانين لمناقشة المنتج الثقافي الفني

عمان- الغد- التقى وزير الثقافة علي العايد اليوم الاثنين، في مقر الوزارة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الفنانين الأردنيين، لمناقشة القضايا التي تهم النقابة.

وأكد العايد خلال اللقاء، أهمية النقابة ودورها في تنظيم المهن الإبداعية، مؤكدا دور الفنان الأردني الذي يمثل القوة الناعمة في بناء أي مجتمع. وأشار العايد إلى أن نقابة الفنانين تسهم بشكل واضح في تشكيل وجدان الأردنيين من خلال جميع القطاعات الفنية كالمسرح والدراما والموسيقى وغيرها من المهن الإبداعية، مؤكدا أن وزارة الثقافة تنحاز دائما إلى المبدع الأردني، وهو محل اهتمام وزارة الثقافة.

وتحدث عن أهمية تجويد المنتج الثقافي الفني الأردني في ظل المنافسة في مجال الدراما، مضيفا أن الوزارة تسعى من خلال مشاريع مئوية الدولة الأردنية إلى إنتاج اعمال توازي المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، سيما وأن الفنان الأردني شريك فاعل وسفير للثقافة.

من جهته، أكد نقيب الفنانين حسين الخطيب، أهمية ما تقوم به وزارة الثقافة تجاه الفن والفنان، مؤكدا أن الاحتفاء بمئوية الدولة الأردنية يجب ان يشكل منعطفا مهما في التعامل مع المبدعين وأن يؤسس لمرحلة جديدة، وأن يسهم في تجذير الخطاب الثقافي الوطني. وخلال اللقاء، تحدث عدد من أعضاء النقابة الذين حضروا اللقاء عن أهمية الفن كمنتج ثقافي يمنح الفنان الفرصة الأوسع لحمل رسالته الوطنية والتعبير عن خطاب الدولة الحضاري والتاريخي.

–(بترا)