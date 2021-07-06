العايد يلتقي مديرة مكتب اليونسكو في عمّان

عمّان-الغد- بحث وزير الثقافة علي العايد خلال لقاءه اليوم مديرة مكتب اليونسكو في عمّان ممثلة منظمة اليونسكو لدى الأردن Min Jeong Kim ، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وأثنى العايد على الجهود التي تقوم بها اليونسكو في سبيل تحقيق تنمية مستدامة في كافة المجالات ومنها المجال الثقافي، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة وفي سبيل سعيها لتعزيز دورها في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، من خلال تغيير النظرة النمطية للفعل الثقافي، فهي تسعى لتعزيز الشراكات من المنظمات الدولية ومنها اليونسكو، لتحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى تكثيف الجهود بين الطرفين من خلال عقد ورش عمل مشتركة خاصة فيما يتعلق بموضوع التراث الثقافي غير المادي والحرف التقليدية والصناعات الثقافية.

كما قدم العايد شرحًا حول واحد من أهم مشاريع الوزارة وهو مشروع (المكنز) الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي هو حصيلة جهد استمر لعشر سنوات في سبيل جمع مفردات اللغة المحكية ونشرها، للاستفادة منها في دعم نصوص الدراما والمسرح والأبحاث وغيرها.

السيدة Kim أكدت مكانة الأردن بين الدول، والتي تضعه في طليعة الدول الشريكة مع اليونسكو كشريك يعتمد عليه خاصة في المجالات الثقافية، وأضافت بان اليونسكو لديها خطة تشاركية طموحة مع وزارة الثقافة، لترجمة ما تم إدراجه ضمن الخطة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي، إلى برامج عمل، وبحث سبل إدماج مفاهيم التراث الثقافي غير المادي في المواد التعليمية الموجهة للأطفال من خلال مشروع المتحف العالمي للطفل الذي تعمل المنظمة على إنجازه.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير مشروع “إعلام 21” للتربية الإعلامية والمعلوماتية الذي أطلقته وزارة الثقافة بالتعاون مع اليونسكو أيار الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021، بهدف تعزيز قدرات التربية الإعلامية والمعلوماتية وإدماجها في الأنظمة التعليمية وفئات المجتمع العام كافة، خاصة الشباب. حيث تهدف الشراكة بين وزارة الثقافة اليونسكو إلى الاستثمار النوعي في تنفيذ الخطة الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية 2020- 2023، والتي أعدتها وتشرف على تنفيذها وزارة الثقافة، وذلك من أجل نشر مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية ضمن مجالاتها الأربعة؛ النظام التعليمي في المدارس، النظام التعليمي في الجامعات، المراكز الشبابية والهيئات الثقافية، ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء قدرات العاملين بها.

جدير بالذكر أن الأردن صادق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وهي معاهدة تابعة لليونسكو، اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 17 أكتوبر 2003 و دخلت حيز النفاذ في عام 2006، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (873) تاريخ 12/7/2005 المتضمن المصادقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي.

كما صادق على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005 معتمدة بباريس في 20 أكتوبر 2005، خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو. وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (1248) تاريخ 16/5/2006 المتضمن المصادقة عليها.