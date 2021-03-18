العايد ينعى التشكيلي زكي شقفة: أعماله مثلت مدونة بصرية للتاريخ الاجتماعي

عمان-الغد– نعى وزير الثقافة علي العايد الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير زكي شقفة الذي وافاه الأجل مساء أمس، مستذكرا مسيرة الفنان الراحل في إغناء المشهد التشكيلي الأردني والعربي، وحضوره من خلال صفحات الصحف بأعماله الكاريكاتورية التي كانت شاهدة على الحياة اليومية، ومثلت مدونة بصرية للتاريخ الاجتماعي.

وأعرب الوزير عن خالص العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وعدّ غيابه خسارة للحركة التشكيلية الأردنية والعربية باعتباره واحدا من جيل المؤسسين في الحركة التشكيلية الاردنية.

يشار إلى أن الفنان شقفة درس في كلية الفنون بالقاهرة أواخر ستينيات من القرن الماضي، وعمل في الصحف الاردنية (الرأي والدستور، والسجل)، وأقام العديد من المعارض الفنية في الأردن والبلدان العربية، وهو عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، كما رسم للأطفال وقدم رسومات كاريكاتورية لعدد من المسلسلات التلفزيونية الاردنية.

–(بترا)