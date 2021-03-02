العايد يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش والعيد الـ62 لتأسيس الإذاعة الأردنية ويوم مدينة عمان

عمان- هنأ وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد بالذكرى الخامسة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، والعيد الثاني والستين لتأسيس الإذاعة الأردنية، ويوم مدينة ” عمان” الذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق للثاني من آذار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للعايد في البث المشترك للإذاعة الأردنية وإذاعة هوا عمان صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم المدينة “مدينة عمان”، والذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً في إطار الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الدّولة الأردنيّة.

وأكد العايد أن قرار المغفور له الملك الحسين بن طلال بتعريب قيادة الجيش، قرار شجاع ويرسخ قيم السيادة والكرامة والحرية ويعبر عن منعة الدولة الأردنية وقوتها.

وهنأ العايد في هذه المناسبة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة كافة، بالذكرى الخامسة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي.

كما أكد العايد أن الإذاعة الأردنية تعتبر من أهم منجزات الدولة الإعلامية خلال المئة عام الماضية، وتشكل موروثاً وطنياً يعبر عن أصالة الدولة الأردنية، مهنئاً في هذا الصدد جميع العاملين فيها بالعيد الثاني والستين لتأسيسها.

وحول ” يوم مدينة عمان”، أشار العايد إلى أن مجلس الوزراء أقر اعتماد الثاني من آذار كيوم لمدينة عمان تخليداً لحدث مهمّ في تاريخ الدولة الأردنيّة، يتمثّل بوصول الملك المؤسّس عبد الله الأوّل إلى مدينة عمّان في الثاني من آذار عام 1921، حيث غدت مدينة عمان عاصمة لإمارة شرق الأردن، وفيما بعد عاصمة للمملكة الأردنيّة الهاشميّة.

ولفت إلى المنجزات التي حققتها العاصمة عمان خلال المئة عام الماضية، والتي جاءت بفضل قيادة الهاشميين وحكمتهم، وجهد العمّانيين، وعطاء الجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

بترا