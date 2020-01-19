آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

العبادي: صفات نائب الرئيس.. حمّالٌ للحقائب وله علاقات بمؤسسات الدولة (فيديو)

منذ 4 ساعات
ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأسبق (تصوير أسامة الرفاعي)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان- قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، انه يجب على من يستلم منصب نائب رئيس الوزراء أن يكون “على الأقل وزير سابق أو وزير أكثر من مرة وله علاقة بمؤسسات الدولة المختلفة”.

وبين العبادي في مقابلة مع “الغد” حول “الصفات التي يجب توفرها بنائب رئيس الوزراء”، ضرورة وجود الخبرة في الحياة السياسية لهذا المنصب وإدراة الجلسات في حال عدم وجود الرئيس، والمعرفة الموسعة بالسياسة الخارجية للدولة.

وأكد على عدم وجود نص دستوري يفيد بإلزامية تعيين نائباً لرئيس الوزراء، مشيرا الى عدم تاثر عمل الحكومة في حال عدم تعيين نائباً للرئيس.

وعندما كان العبادي نائباً لرئيس الوزراء هاني الملقي، قال ” لم أشعر بالفرق وكنت موجود دائماً وقمت بإدارة الدولة بشكل روتيني، وأدرت 80% من اجتماعات مجلس الوزراء والتي تعتبر المشكلة الحقيقية في إدارة الدولة، خصوصا في المرحلة الصعبة من رفع الأسعار والأجور والمشتقات النفطية”.

وختم العبادي حديثه، ” لم أعود لهاني الملقي في أي قرار عندما مسافراً لتلقي العلاج في الولايات المتحدة الامريكية لعدم وجود أي أمر طارئ انذاك”.

مقالات ذات صلة

النائب الدكتور احمد الرقب

الرقب يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بمنح وقروض الطلبة

منذ 3 دقائق

بدء القمة الدولية حول ليبيا في برلين

منذ 49 دقيقة

الحواتمة يكرم رجال سير ساعدوا مواطناً انقلبت مركبته داخل نفق (فيديو)

منذ ساعة واحدة

عطل يطال “واتساب” عالمياً يؤثر على المستخدمين في الأردن

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock