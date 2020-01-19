العبادي: صفات نائب الرئيس.. حمّالٌ للحقائب وله علاقات بمؤسسات الدولة (فيديو)

حمزة دعنا

عمان- قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، انه يجب على من يستلم منصب نائب رئيس الوزراء أن يكون “على الأقل وزير سابق أو وزير أكثر من مرة وله علاقة بمؤسسات الدولة المختلفة”.

وبين العبادي في مقابلة مع “الغد” حول “الصفات التي يجب توفرها بنائب رئيس الوزراء”، ضرورة وجود الخبرة في الحياة السياسية لهذا المنصب وإدراة الجلسات في حال عدم وجود الرئيس، والمعرفة الموسعة بالسياسة الخارجية للدولة.

وأكد على عدم وجود نص دستوري يفيد بإلزامية تعيين نائباً لرئيس الوزراء، مشيرا الى عدم تاثر عمل الحكومة في حال عدم تعيين نائباً للرئيس.

وعندما كان العبادي نائباً لرئيس الوزراء هاني الملقي، قال ” لم أشعر بالفرق وكنت موجود دائماً وقمت بإدارة الدولة بشكل روتيني، وأدرت 80% من اجتماعات مجلس الوزراء والتي تعتبر المشكلة الحقيقية في إدارة الدولة، خصوصا في المرحلة الصعبة من رفع الأسعار والأجور والمشتقات النفطية”.

وختم العبادي حديثه، ” لم أعود لهاني الملقي في أي قرار عندما مسافراً لتلقي العلاج في الولايات المتحدة الامريكية لعدم وجود أي أمر طارئ انذاك”.